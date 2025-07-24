https://ria.ru/20250724/dagestan-2031016473.html
В Дагестане объявили опасность атаки беспилотников
В Дагестане объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 24.07.2025
В Дагестане объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Дагестане, сообщается в Telegram-канале МЧС республики. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T01:32:00+03:00
2025-07-24T01:32:00+03:00
2025-07-24T01:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МАХАЧКАЛА, 24 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Дагестане, сообщается в Telegram-канале МЧС республики. "Опасность атаки БПЛА (беспилотных летательных аппаратов - ред.) в Республике Дагестан, 00.10 (мск).", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
республика дагестан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Республика Дагестан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Дагестане объявили опасность атаки беспилотников
На всей территории Республики Дагестан объявили опасность атаки беспилотников