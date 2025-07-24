https://ria.ru/20250724/chernyshenko-2031191053.html
Чернышенко провел рабочую встречу с супругой генсека ЦК Компартии Вьетнама
Чернышенко провел рабочую встречу с супругой генсека ЦК Компартии Вьетнама - РИА Новости, 24.07.2025
Чернышенко провел рабочую встречу с супругой генсека ЦК Компартии Вьетнама
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с Нго Фыонг Ли, супругой генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T16:21:00+03:00
2025-07-24T16:21:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с Нго Фыонг Ли, супругой генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама, в ходе которой состоялось обсуждение сотрудничества между странами, в том числе в сфере образования и подготовки кадров, сообщили в аппарате вице-премьера. "Чернышенко провел рабочую встречу с Нго Фыонг Ли, супругой генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лама, которая посещает Россию во главе делегации, участвующей в фестивале вьетнамской культуры "Вьетнам — симфония тропических красок" в Москве и Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении. В аппарате рассказали, что в ходе встречи прошло обсуждение сотрудничества между РФ и Вьетнамом. "Между нашими странами поддерживается содержательный и доверительный политический диалог. Высоко оцениваем итоги недавних переговоров президента России Владимира Путина и генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама в ходе его вышеупомянутого визита. Нацелены на последовательную реализацию достигнутых по их итогам договоренностей. Особое внимание уделяем также взаимодействию по линии законодательных органов России и Вьетнама. Это важно с учетом их значимой роли в продвижении двухстороннего всеобъемлющего стратегического партнерства", — отметил Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении. Вице-премьер России высоко оценил взаимодействие с вице-премьером Вьетнама Чан Хонг Ха, с которым они возглавляют национальные части межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Нго Фыонг Ли поблагодарила Чернышенко за приглашение посетить Россию и содействие в организации фестиваля вьетнамской культуры со стороны российских министерств и ведомств и всех друзей Вьетнама. В ходе встречи были затронуты вопросы образования и подготовки кадров. "Учитывая большой авторитет российской высшей школы во Вьетнаме, продолжим взаимодействие в области образования и подготовки кадров, в том числе обучение вьетнамских юношей и девушек в российских вузах за счет федерального бюджета в рамках специальной квоты правительства Российской Федерации", - подчеркнул вице-премьер. Чернышенко обещал проработать просьбу вьетнамской стороны об увеличении упомянутой квоты, в том числе за счёт творческих специальностей. Сейчас ведётся работа над проектом создания "Русской школы" на базе бывшего Многоотраслевого технического центра в Ханое. Планируется также открыть региональный центр по изучению русского языка в Юго-Восточной Азии на основе Ханойского института русского языка имени А. С. Пушкина.
https://ria.ru/20250511/chernyshenko-2016316244.html
https://ria.ru/20250510/vetnam-2016239026.html
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вьетнам, москва, россия, дмитрий чернышенко, то лам, владимир путин, в мире
Вьетнам, Москва, Россия, Дмитрий Чернышенко, То Лам, Владимир Путин, В мире
Чернышенко провел рабочую встречу с супругой генсека ЦК Компартии Вьетнама
Чернышенко провел встречу с супругой генсека ЦК Компартии Вьетнама Нго Фыонг Ли
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с Нго Фыонг Ли, супругой генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама, в ходе которой состоялось обсуждение сотрудничества между странами, в том числе в сфере образования и подготовки кадров, сообщили в аппарате вице-премьера.
"Чернышенко
провел рабочую встречу с Нго Фыонг Ли, супругой генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лама
, которая посещает Россию
во главе делегации, участвующей в фестивале вьетнамской культуры "Вьетнам — симфония тропических красок" в Москве
и Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
В аппарате рассказали, что в ходе встречи прошло обсуждение сотрудничества между РФ и Вьетнамом
.
"Между нашими странами поддерживается содержательный и доверительный политический диалог. Высоко оцениваем итоги недавних переговоров президента России Владимира Путина
и генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама в ходе его вышеупомянутого визита. Нацелены на последовательную реализацию достигнутых по их итогам договоренностей. Особое внимание уделяем также взаимодействию по линии законодательных органов России и Вьетнама. Это важно с учетом их значимой роли в продвижении двухстороннего всеобъемлющего стратегического партнерства", — отметил Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении.
Вице-премьер России высоко оценил взаимодействие с вице-премьером Вьетнама Чан Хонг Ха, с которым они возглавляют национальные части межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Нго Фыонг Ли поблагодарила Чернышенко за приглашение посетить Россию и содействие в организации фестиваля вьетнамской культуры со стороны российских министерств и ведомств и всех друзей Вьетнама.
В ходе встречи были затронуты вопросы образования и подготовки кадров.
"Учитывая большой авторитет российской высшей школы во Вьетнаме, продолжим взаимодействие в области образования и подготовки кадров, в том числе обучение вьетнамских юношей и девушек в российских вузах за счет федерального бюджета в рамках специальной квоты правительства Российской Федерации", - подчеркнул вице-премьер.
Чернышенко обещал проработать просьбу вьетнамской стороны об увеличении упомянутой квоты, в том числе за счёт творческих специальностей.
Сейчас ведётся работа над проектом создания "Русской школы" на базе бывшего Многоотраслевого технического центра в Ханое
. Планируется также открыть региональный центр по изучению русского языка в Юго-Восточной Азии
на основе Ханойского института русского языка имени А. С. Пушкина.