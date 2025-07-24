https://ria.ru/20250724/chempionat-2031073102.html

На чемпионат высоких технологий в Великом Новгороде ждут 9 тыс участников

На чемпионат высоких технологий в Великом Новгороде ждут 9 тыс участников - РИА Новости, 24.07.2025

На чемпионат высоких технологий в Великом Новгороде ждут 9 тыс участников

Ожидается, что на финал чемпионата высоких технологий, который пройдет в Великом Новгороде с 17 по 21 сентября, приедут 9 тысяч участников из России и других... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T10:55:00+03:00

2025-07-24T10:55:00+03:00

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новгородская область

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александра дронова

сергей кравцов

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Ожидается, что на финал чемпионата высоких технологий, который пройдет в Великом Новгороде с 17 по 21 сентября, приедут 9 тысяч участников из России и других государств, сообщил врио губернатора Новгородской области Александр Дронов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что доложил министру просвещения РФ Сергею Кравцову об основных вопросах подготовки и проведения чемпионата. "Девять тысяч участников из разных регионов России и иностранных государств. Великий Новгород готовится принять финал чемпионата высоких технологий. Событие, которого мы очень ждем, и гордимся тем, что принимаем его в нашем городе. Участники встретятся, чтобы побороться за первенство сразу в 15 направлениях — от современных агротехнологий до искусственного интеллекта. В пяти из них примут участие старшеклассники", - сообщил Дронов. Он уточнил, что победителям будет предоставлена возможность стажировки и дальнейшего трудоустройства в ведущих компаниях и на крупнейших предприятиях страны. Кроме того, оборудование для соревнований после окончания чемпионата перейдет в пользование колледжей. В результате в учебных заведениях появятся новые тренировочные площадки для студентов. Для региона чемпионат – это "уникальный шанс заявить о себе как о мощном центре притяжения передовых специалистов и новаторских идей", добавил Дронов. Решением президента России Владимира Путина с 2023 года в рамках федерального проекта "Профессионалитет" реализуется Всероссийское чемпионатное движение, которое включает в себя мероприятия чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и чемпионата высоких технологий. Соревнования в этом году посвящены обеспечению национальной безопасности и использованию технологий двойного назначения.

https://ria.ru/20250723/dronov-2030968250.html

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новгородская область, великий новгород, александра дронова, сергей кравцов, россия