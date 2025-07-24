https://ria.ru/20250724/bronezhilet-2031037100.html

Бронежилет "Оберег" спас российского бойца от дронов

Бронежилет "Оберег" спас российского бойца от дронов - РИА Новости, 24.07.2025

Бронежилет "Оберег" спас российского бойца от дронов

Бронежилет "Оберег. Про" в зоне спецоперации защитил российского бойца, двигавшегося на "Ниве", от атаки двух украинских дронов, сообщил в четверг "Ростех". РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T07:39:00+03:00

2025-07-24T07:39:00+03:00

2025-07-24T07:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

ростех

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Бронежилет "Оберег. Про" в зоне спецоперации защитил российского бойца, двигавшегося на "Ниве", от атаки двух украинских дронов, сообщил в четверг "Ростех". "Оберег" защитил российского бойца от атаки сразу двух украинских дронов", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации. Также демонстрируются кадры с последствиями атаки украинских дронов. Они атаковали автомобиль "Нива", осуществлявший снабжение российских бойцов. У машины повреждены крыша и двигатель. "При этом сидевший в машине герой жив - получил только легкие ранения рук ... За счет большой площади защиты он (бронежилет - ред.) "поймал" особо опасные осколки и защитил шею военнослужащего", - уточнили в госкорпорации. В сообщении подчеркивается, что по статистике в подавляющем большинстве случаев бойцы в современных войнах получают именно осколочные ранения. Поэтому производители, входящие в контур госкорпорации, кроме качественной защиты от пуль добавляют в амуницию хорошие противоосколочные пакеты. "Первый дрон ударил справа в капот машины. Мой напарник, который был за рулем, смог выскочить сразу, а у меня от взрыва заклинило дверь. Пришлось ее выбивать. В этот момент прилетел второй беспилотник в крышу. То есть я попал под удар сразу двух дронов", - приводит "Ростех" слова российского бойца. "Оберег. Про", который производит тульский завод "Октава", комплектуется керамическими бронеплитами классов Бр4 и Бр5. Они выдерживает попадания мощных автоматных и винтовочных патронов, а плиты Бр5 способны даже остановить несколько выстрелов из пулемета.

https://ria.ru/20250213/obereg-1999013415.html

https://ria.ru/20241004/bronezhilet-1976441045.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, ростех