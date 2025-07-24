Суд арестовал экс-замгубернатора Челябинской области Богашова
Суд арестовал экс-замгубернатора Челябинской области Богашова до 22 сентября
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБывший вице-губернатор Челябинской области Александр Богашов в Басманном суде Москвы
Бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Богашов в Басманном суде Москвы
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы до 22 сентября арестовал бывшего замгубернатора Челябинской области Александра Богашова по делу о превышении должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 сентября 2025 года", - огласил решение судья.
Заседание проходило в закрытом от слушателей и представителей СМИ режиме по ходатайству следователя. Открытой частью было только оглашение судебного решения.
Ранее в правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили о задержании Богашова, а также управделами губернатора и правительства области Романа Менжинского и министра имущества области Эльдара Белоусова по делу о превышении полномочий при строительстве оздоровительного комплекса (часть 3 статьи 286 УК РФ).
По данным правоохранителей, должностными лицами через подконтрольного директора строительной компании организовано незаконное строительство оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более 50 миллионов рублей. Был организован фиктивный документооборот.
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