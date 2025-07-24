https://ria.ru/20250724/bogashov-2031234727.html

Суд арестовал экс-замгубернатора Челябинской области Богашова

Суд арестовал экс-замгубернатора Челябинской области Богашова - РИА Новости, 24.07.2025

Суд арестовал экс-замгубернатора Челябинской области Богашова

Басманный суд Москвы до 22 сентября арестовал бывшего замгубернатора Челябинской области Александра Богашова по делу о превышении должностных полномочий,... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T18:19:00+03:00

2025-07-24T18:19:00+03:00

2025-07-24T18:23:00+03:00

челябинская область

москва

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031227396_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_b0dd38f9c6d19545d8c649eef70ffc74.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы до 22 сентября арестовал бывшего замгубернатора Челябинской области Александра Богашова по делу о превышении должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 сентября 2025 года", - огласил решение судья.Заседание проходило в закрытом от слушателей и представителей СМИ режиме по ходатайству следователя. Открытой частью было только оглашение судебного решения.Ранее в правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили о задержании Богашова, а также управделами губернатора и правительства области Романа Менжинского и министра имущества области Эльдара Белоусова по делу о превышении полномочий при строительстве оздоровительного комплекса (часть 3 статьи 286 УК РФ).По данным правоохранителей, должностными лицами через подконтрольного директора строительной компании организовано незаконное строительство оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более 50 миллионов рублей. Был организован фиктивный документооборот.

https://ria.ru/20250724/simonenko-2031156261.html

https://ria.ru/20250722/arest-2030705713.html

челябинская область

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

челябинская область, москва, происшествия, россия