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Глава МАК в ближайшее время вылетит в Благовещенск
Глава МАК в ближайшее время вылетит в Благовещенск - РИА Новости, 24.07.2025
Глава МАК в ближайшее время вылетит в Благовещенск
Председатель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Олег Сторчевой в ближайшее время вылетит в Благовещенск для участия в работе правкомиссии по... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:16:00+03:00
2025-07-24T12:16:00+03:00
2025-07-24T12:16:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Председатель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Олег Сторчевой в ближайшее время вылетит в Благовещенск для участия в работе правкомиссии по крушению Ан-24, сообщил комитет. Кабмин РФ сообщил, что 24 июля в 07.05 мск при заходе на посадку в аэропорт Тында самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" пропал с радаров. Как отметил кабмин, на борту находилось 42 пассажира и 6 членов экипажа. Позднее было установлено, что самолет потерпел крушение в нескольких километрах от аэропорта Тынды. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал правкомиссию для ликвидации последствий авиакатастрофы. "Председатель МАК Олег Сторчевой в ближайшее время вылетит в Благовещенск для участия в работе правительственной комиссии", - сообщили в МАК.
https://ria.ru/20250130/aviakatastrofy-1996317507.html
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благовещенск, россия, тында, олег сторчевой, михаил мишустин, межгосударственный авиационный комитет, ан-24
Благовещенск, Россия, Тында, Олег Сторчевой, Михаил Мишустин, Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24
Глава МАК в ближайшее время вылетит в Благовещенск
Глава МАК Сторчевой вылетит в Благовещенск после крушения Ан-24