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Число погибших при атаке на Краснодарский край увеличилось до двух
Число погибших при атаке на Краснодарский край увеличилось до двух - РИА Новости, 24.07.2025
Число погибших при атаке на Краснодарский край увеличилось до двух
Число погибших после массированной атаки беспилотников на Сочи увеличилось до двух, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T09:30:00+03:00
2025-07-24T09:30:00+03:00
2025-07-24T11:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 24 июл — РИА Новости. Число погибших после массированной атаки беспилотников на Сочи увеличилось до двух, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале."В момент падения рядом находились две женщины, обе погибли от полученных ранений", — написал он. При атаке пострадали 11 человек, четверых госпитализировали, включая сотрудника ДПС. Его доставят санавиацией в краевую больницу. Остальным оказали амбулаторную помощь.Изначально сообщалось об одной погибшей и одной тяжелораненой в результате падения обломков дрона на территорию нефтебазы.Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Он попросил мэра Андрея Прошунина оказать им поддержку.Украинские боевики ежедневно пытаются наносить удары по гражданским объектам в российских регионах. ВС России в ответ на атаки бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Происшествия, Вениамин Кондратьев, Сочи, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия
Число погибших при атаке на Краснодарский край увеличилось до двух
Число погибших при атаке дронов ВСУ на Сочи увеличилось до двух