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Число погибших при атаке на Краснодарский край увеличилось до двух - РИА Новости, 24.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:30 24.07.2025 (обновлено: 11:04 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/ataka-2031047662.html
Число погибших при атаке на Краснодарский край увеличилось до двух
Число погибших при атаке на Краснодарский край увеличилось до двух - РИА Новости, 24.07.2025
Число погибших при атаке на Краснодарский край увеличилось до двух
Число погибших после массированной атаки беспилотников на Сочи увеличилось до двух, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T09:30:00+03:00
2025-07-24T11:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
краснодарский край
происшествия
вениамин кондратьев
сочи
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
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КРАСНОДАР, 24 июл — РИА Новости. Число погибших после массированной атаки беспилотников на Сочи увеличилось до двух, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.&quot;В момент падения рядом находились две женщины, обе погибли от полученных ранений&quot;, — написал он. При атаке пострадали 11 человек, четверых госпитализировали, включая сотрудника ДПС. Его доставят санавиацией в краевую больницу. Остальным оказали амбулаторную помощь.Изначально сообщалось об одной погибшей и одной тяжелораненой в результате падения обломков дрона на территорию нефтебазы.Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Он попросил мэра Андрея Прошунина оказать им поддержку.Украинские боевики ежедневно пытаются наносить удары по гражданским объектам в российских регионах. ВС России в ответ на атаки бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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краснодарский край, происшествия, вениамин кондратьев, сочи, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Происшествия, Вениамин Кондратьев, Сочи, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия
Число погибших при атаке на Краснодарский край увеличилось до двух

Число погибших при атаке дронов ВСУ на Сочи увеличилось до двух

Атака БПЛА на Сочи. Кадр видео из соцсетей
Атака БПЛА на Сочи. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Атака БПЛА на Сочи. Кадр видео из соцсетей
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КРАСНОДАР, 24 июл — РИА Новости. Число погибших после массированной атаки беспилотников на Сочи увеличилось до двух, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
«

"В момент падения рядом находились две женщины, обе погибли от полученных ранений", — написал он.

При атаке пострадали 11 человек, четверых госпитализировали, включая сотрудника ДПС. Его доставят санавиацией в краевую больницу. Остальным оказали амбулаторную помощь.
Изначально сообщалось об одной погибшей и одной тяжелораненой в результате падения обломков дрона на территорию нефтебазы.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Он попросил мэра Андрея Прошунина оказать им поддержку.
Украинские боевики ежедневно пытаются наносить удары по гражданским объектам в российских регионах. ВС России в ответ на атаки бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКраснодарский крайПроисшествияВениамин КондратьевСочиВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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