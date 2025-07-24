https://ria.ru/20250724/armeniya-2031259978.html

В Армении проведут конкурс для учителей, преподающих на русском языке

В Армении проведут конкурс для учителей, преподающих на русском языке - РИА Новости, 24.07.2025

В Армении проведут конкурс для учителей, преподающих на русском языке

Россотрудничество объявило в Армении прием заявок на конкурс для учителей, преподающих на русском языке, сообщает пресс-служба представительства организации. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T20:32:00+03:00

2025-07-24T20:32:00+03:00

2025-07-24T20:32:00+03:00

армения

россия

ереван

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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ЕРЕВАН, 24 июл - РИА Новости. Россотрудничество объявило в Армении прием заявок на конкурс для учителей, преподающих на русском языке, сообщает пресс-служба представительства организации. "Стартует прием заявок на масштабный конкурс "Лучший учитель по-русски" для русистов и учителей-предметников, преподающих на русском языке", - говорится в сообщении. Уточняется, что участвовать в конкурсе могут не только преподаватели русского языка и литературы, но и все педагоги, которые ведут предметы на русском языке из любого уголка Армении. Срок подачи заявки - до 1 октября включительно. Каждому участнику будет вручен диплом, а победители получат призы или смогут поехать в Россию. Организаторы конкурса - представительство Россотрудничества в Армении, Институт русского языка им. А. С. Пушкина, посольство РФ в Ереване, министерство образования, науки, культуры и спорта Армении.

https://ria.ru/20250622/iran-2024591628.html

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армения, россия, ереван, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)