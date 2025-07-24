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Авиакомпания "Ангара" окажет поддержку семьям погибших при крушении Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
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16:25 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/angara-2031191580.html
Авиакомпания "Ангара" окажет поддержку семьям погибших при крушении Ан-24
Авиакомпания "Ангара" окажет поддержку семьям погибших при крушении Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
Авиакомпания "Ангара" окажет поддержку семьям погибших при крушении Ан-24
Авиакомпания "Ангара" окажет поддержку семьям погибших пассажиров и членов экипажа самолета Ан-24, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T16:25:00+03:00
2025-07-24T16:25:00+03:00
происшествия
тында
благовещенск
следственный комитет россии (ск рф)
ан-24
крушение ан-24 в приамурье
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ИРКУТСК, 24 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Ангара" окажет поддержку семьям погибших пассажиров и членов экипажа самолета Ан-24, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика. Самолет Ан-24 иркутской авиакомпании "Ангара", следовавший рейсом "Хабаровск - Благовещенск - Тында", при заходе на посадку в аэропорту Тында пропал с радаров. Позднее было установлено, что самолет потерпел крушение в нескольких километрах от аэропорта Тынды. На борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа. СК на транспорте возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц. "Авиакомпания "Ангара" выражает свои глубокие соболезнования в связи с трагедией родственникам погибших пассажиров и членов экипажа рейса HZ 2311/ИК 2311 "Благовещенск — Тында", потерпевшего крушение 24 июля 2025 года. Авиакомпания окажет материальную и моральную поддержку семьям погибших", - сказал собеседник агентства. В Приамурье в связи с трагедией объявлен трехдневный траур.
https://ria.ru/20250724/traur-2031188596.html
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происшествия, тында, благовещенск, следственный комитет россии (ск рф), ан-24, крушение ан-24 в приамурье
Происшествия, Тында, Благовещенск, Следственный комитет России (СК РФ), Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье
Авиакомпания "Ангара" окажет поддержку семьям погибших при крушении Ан-24

"Ангара" окажет материальную поддержку семьям погибших в крушении Ан-24

© СоцсетиКадр видео, на котором, предположительно, самолет авиакомпании "Ангара" Ан-24 уходит на запасной круг в Приамурье
Кадр видео, на котором, предположительно, самолет авиакомпании Ангара Ан-24 уходит на запасной круг в Приамурье - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Соцсети
Кадр видео, на котором, предположительно, самолет авиакомпании "Ангара" Ан-24 уходит на запасной круг в Приамурье
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ИРКУТСК, 24 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Ангара" окажет поддержку семьям погибших пассажиров и членов экипажа самолета Ан-24, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика.
Самолет Ан-24 иркутской авиакомпании "Ангара", следовавший рейсом "Хабаровск - Благовещенск - Тында", при заходе на посадку в аэропорту Тында пропал с радаров. Позднее было установлено, что самолет потерпел крушение в нескольких километрах от аэропорта Тынды. На борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа. СК на транспорте возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц.
"Авиакомпания "Ангара" выражает свои глубокие соболезнования в связи с трагедией родственникам погибших пассажиров и членов экипажа рейса HZ 2311/ИК 2311 "Благовещенск — Тында", потерпевшего крушение 24 июля 2025 года. Авиакомпания окажет материальную и моральную поддержку семьям погибших", - сказал собеседник агентства.
В Приамурье в связи с трагедией объявлен трехдневный траур.
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
В Хабаровском крае объявили траур после крушения Ан-24 в Амурской области
Вчера, 16:13
 
ПроисшествияТындаБлаговещенскСледственный комитет России (СК РФ)Ан-24Крушение Ан-24 в Приамурье
 
 
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