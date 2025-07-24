Рейтинг@Mail.ru
Министр транспорта вылетит к месту крушения Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:45 24.07.2025 (обновлено: 13:05 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/an-24-2031093422.html
Министр транспорта вылетит к месту крушения Ан-24
Министр транспорта вылетит к месту крушения Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
Министр транспорта вылетит к месту крушения Ан-24
Министр транспорта Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров отправятся на место крушения самолета Ан-24 в Приамурье. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:45:00+03:00
2025-07-24T13:05:00+03:00
происшествия
тында
благовещенск
андрей никитин (политик)
михаил мишустин
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
следственный комитет россии (ск рф)
межгосударственный авиационный комитет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031081095_0:194:447:445_1920x0_80_0_0_f91b39ded32ec8ee563020777e565687.jpg
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Министр транспорта Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров отправятся на место крушения самолета Ан-24 в Приамурье."В ближайшее время по поручению Михаила Мишустина Андрей Никитин и Дмитрий Ядров вылетят к месту катастрофы", — говорится в Telegram-канале правительства. Что известно об авиакатастрофе
https://ria.ru/20250724/an-24-2031067655.html
тында
благовещенск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с места крушения самолета Ан-24 в Амурской области
Видео, как утверждается, с потерпевшим крушение в Амурской области самолете Ан-24 публикуют в соцсетях.
2025-07-24T11:45
true
PT0M04S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031081095_0:117:447:452_1920x0_80_0_0_571f62cc40c655667018b29d4c210cf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тында, благовещенск, андрей никитин (политик), михаил мишустин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, крушение ан-24 в приамурье
Происшествия, Тында, Благовещенск, Андрей Никитин (политик), Михаил Мишустин, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье
Министр транспорта вылетит к месту крушения Ан-24

Мишустин отправил главу Минтранса Никитина на место крушения Ан-24 в Приамурье

© РИА Новости / Пресс-служба Росавиации | Перейти в медиабанкМесто крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании "Ангара" в Амурской области
Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании Ангара в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Росавиации
Перейти в медиабанк
Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании "Ангара" в Амурской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Министр транспорта Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров отправятся на место крушения самолета Ан-24 в Приамурье.
"В ближайшее время по поручению Михаила Мишустина Андрей Никитин и Дмитрий Ядров вылетят к месту катастрофы", — говорится в Telegram-канале правительства.

Что известно об авиакатастрофе

  • Борт авиакомпании "Ангара" следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында.
  • В 12:58 он вылетел из Благовещенска и перестал выходить на связь после ухода на второй круг при посадке.
  • На борту было 43 пассажира, пятеро из которых — дети, и шесть членов экипажа.
  • Обломки самолета нашли на склоне горы в 15 километрах от Тынды.
  • Прокуратура начала проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.
  • МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы, а премьер-министр Михаил Мишустин — правительственную комиссию для ликвидации последствий.
  • Родственникам погибших выплатят компенсацию, Росавиация проработает их доставку в Тынду.
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании Ангара в Приамурье. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Появились подробности о членах экипажа упавшего самолета Ан-24 в Приамурье
Вчера, 10:38
 
ПроисшествияТындаБлаговещенскАндрей Никитин (политик)Михаил МишустинФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Следственный комитет России (СК РФ)Межгосударственный авиационный комитетАн-24Крушение Ан-24 в Приамурье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала