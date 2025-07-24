https://ria.ru/20250724/an-24-2031093422.html
Министр транспорта вылетит к месту крушения Ан-24
Министр транспорта вылетит к месту крушения Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
Министр транспорта вылетит к месту крушения Ан-24
Министр транспорта Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров отправятся на место крушения самолета Ан-24 в Приамурье. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:45:00+03:00
2025-07-24T11:45:00+03:00
2025-07-24T13:05:00+03:00
происшествия
тында
благовещенск
андрей никитин (политик)
михаил мишустин
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
следственный комитет россии (ск рф)
межгосударственный авиационный комитет
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Министр транспорта Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров отправятся на место крушения самолета Ан-24 в Приамурье."В ближайшее время по поручению Михаила Мишустина Андрей Никитин и Дмитрий Ядров вылетят к месту катастрофы", — говорится в Telegram-канале правительства. Что известно об авиакатастрофе
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тында
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Кадры с места крушения самолета Ан-24 в Амурской области
Видео, как утверждается, с потерпевшим крушение в Амурской области самолете Ан-24 публикуют в соцсетях.
2025-07-24T11:45
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происшествия, тында, благовещенск, андрей никитин (политик), михаил мишустин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24, крушение ан-24 в приамурье
Происшествия, Тында, Благовещенск, Андрей Никитин (политик), Михаил Мишустин, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье
Министр транспорта вылетит к месту крушения Ан-24
Мишустин отправил главу Минтранса Никитина на место крушения Ан-24 в Приамурье