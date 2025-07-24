https://ria.ru/20250724/an-24-2031053808.html
МЧС открыло горячую линию после обнаружения фюзеляжа Ан-24 в Приамурье
МЧС открыло горячую линию после обнаружения фюзеляжа Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025
МЧС открыло горячую линию после обнаружения фюзеляжа Ан-24 в Приамурье
Главное управление МЧС России по Амурской области открыло горячую линию после обнаружения фюзеляжа самолета Ан-24, пропавшего рядом с Тындой, сообщил губернатор РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T09:58:00+03:00
2025-07-24T09:58:00+03:00
2025-07-24T10:02:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-24
крушение ан-24 в приамурье
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тында
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василий орлов (губернатор)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Главное управление МЧС России по Амурской области открыло горячую линию после обнаружения фюзеляжа самолета Ан-24, пропавшего рядом с Тындой, сообщил губернатор Василий Орлов."По информации регионального управления МЧС России в ходе поисковых работ вертолетом Ми-8 обнаружен фюзеляж самолета, пропавшего рядом с Тындой. Главное управление МЧС России по Амурской области открыло телефон горячей линии: 8 (4162) 53-99-99", - написал Орлов в своем Telegram-канале.Ранее глава региона сообщал, что на борту Ан-24, который пропал радаров, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа.
https://ria.ru/20250724/pogoda-2031041783.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-24, крушение ан-24 в приамурье, россия, тында, амурская область, василий орлов (губернатор), ми-8 амтш, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье, Россия, Тында, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Ми-8 АМТШ, Происшествия
МЧС открыло горячую линию после обнаружения фюзеляжа Ан-24 в Приамурье
МЧС открыло горячую линию после обнаружения фюзеляжа самолета Ан-24 в Приамурье