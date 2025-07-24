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Премьер Казахстана отметил красоту Алтая - РИА Новости, 24.07.2025
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13:44 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/altay-2031138543.html
Премьер Казахстана отметил красоту Алтая
Премьер Казахстана отметил красоту Алтая - РИА Новости, 24.07.2025
Премьер Казахстана отметил красоту Алтая
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, прибывший в Республику Алтай для участия в Международной экологической конференции, рассказал, что уже успел... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T13:44:00+03:00
2025-07-24T13:44:00+03:00
республика алтай
казахстан
россия
олжас бектенов
михаил мишустин
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, прибывший в Республику Алтай для участия в Международной экологической конференции, рассказал, что уже успел насладиться красотами региона. Глава правительства России Михаил Мишустин и Бектенов в четверг провели переговоры на полях Международной экологической конференции в Республике Алтай. Во встрече приняли участие делегации двух стран. "Большое спасибо за приглашение принять участие в Международной экологической конференции в таком прекрасном месте. Я уже за этот короткий период успел насладиться пейзажами. Уверен, что и еще успеем это сделать с коллегами", - отметил Бектенов. Международная экологическая конференция проходит на территории всесезонного курорта "Манжерок" в Республике Алтай. Она продлится с 24 по 26 июля. Как ожидается, в ней примут участие правительственные делегации Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, сообщили ранее в пресс-службе российского кабмина.
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республика алтай, казахстан, россия, олжас бектенов, михаил мишустин
Республика Алтай, Казахстан, Россия, Олжас Бектенов, Михаил Мишустин
Премьер Казахстана отметил красоту Алтая

Премьер Казахстана Бектенов рассказал, что уже успел насладиться пейзажами Алтая

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОлжас Бектенов
Олжас Бектенов - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Олжас Бектенов. Архивное фото
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, прибывший в Республику Алтай для участия в Международной экологической конференции, рассказал, что уже успел насладиться красотами региона.
Глава правительства России Михаил Мишустин и Бектенов в четверг провели переговоры на полях Международной экологической конференции в Республике Алтай. Во встрече приняли участие делегации двух стран.
"Большое спасибо за приглашение принять участие в Международной экологической конференции в таком прекрасном месте. Я уже за этот короткий период успел насладиться пейзажами. Уверен, что и еще успеем это сделать с коллегами", - отметил Бектенов.
Международная экологическая конференция проходит на территории всесезонного курорта "Манжерок" в Республике Алтай. Она продлится с 24 по 26 июля. Как ожидается, в ней примут участие правительственные делегации Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, сообщили ранее в пресс-службе российского кабмина.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи. 24 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Мишустин встретился с Пашиняном на Алтае
Вчера, 12:31
 
Республика АлтайКазахстанРоссияОлжас БектеновМихаил Мишустин
 
 
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