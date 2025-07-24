https://ria.ru/20250724/altay-2031138543.html
Премьер Казахстана отметил красоту Алтая
Премьер Казахстана отметил красоту Алтая - РИА Новости, 24.07.2025
Премьер Казахстана отметил красоту Алтая
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, прибывший в Республику Алтай для участия в Международной экологической конференции, рассказал, что уже успел... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T13:44:00+03:00
2025-07-24T13:44:00+03:00
2025-07-24T13:44:00+03:00
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михаил мишустин
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, прибывший в Республику Алтай для участия в Международной экологической конференции, рассказал, что уже успел насладиться красотами региона. Глава правительства России Михаил Мишустин и Бектенов в четверг провели переговоры на полях Международной экологической конференции в Республике Алтай. Во встрече приняли участие делегации двух стран. "Большое спасибо за приглашение принять участие в Международной экологической конференции в таком прекрасном месте. Я уже за этот короткий период успел насладиться пейзажами. Уверен, что и еще успеем это сделать с коллегами", - отметил Бектенов. Международная экологическая конференция проходит на территории всесезонного курорта "Манжерок" в Республике Алтай. Она продлится с 24 по 26 июля. Как ожидается, в ней примут участие правительственные делегации Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, сообщили ранее в пресс-службе российского кабмина.
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республика алтай, казахстан, россия, олжас бектенов, михаил мишустин
Республика Алтай, Казахстан, Россия, Олжас Бектенов, Михаил Мишустин
Премьер Казахстана отметил красоту Алтая
Премьер Казахстана Бектенов рассказал, что уже успел насладиться пейзажами Алтая