https://ria.ru/20250724/altay-2031138543.html

Премьер Казахстана отметил красоту Алтая

Премьер Казахстана отметил красоту Алтая - РИА Новости, 24.07.2025

Премьер Казахстана отметил красоту Алтая

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, прибывший в Республику Алтай для участия в Международной экологической конференции, рассказал, что уже успел... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T13:44:00+03:00

2025-07-24T13:44:00+03:00

2025-07-24T13:44:00+03:00

республика алтай

казахстан

россия

олжас бектенов

михаил мишустин

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, прибывший в Республику Алтай для участия в Международной экологической конференции, рассказал, что уже успел насладиться красотами региона. Глава правительства России Михаил Мишустин и Бектенов в четверг провели переговоры на полях Международной экологической конференции в Республике Алтай. Во встрече приняли участие делегации двух стран. "Большое спасибо за приглашение принять участие в Международной экологической конференции в таком прекрасном месте. Я уже за этот короткий период успел насладиться пейзажами. Уверен, что и еще успеем это сделать с коллегами", - отметил Бектенов. Международная экологическая конференция проходит на территории всесезонного курорта "Манжерок" в Республике Алтай. Она продлится с 24 по 26 июля. Как ожидается, в ней примут участие правительственные делегации Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, сообщили ранее в пресс-службе российского кабмина.

https://ria.ru/20250724/mishustin--2031108559.html

республика алтай

казахстан

россия

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республика алтай, казахстан, россия, олжас бектенов, михаил мишустин