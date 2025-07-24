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В России снизилось число больных алкоголизмом - РИА Новости, 24.07.2025
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02:46 24.07.2025 (обновлено: 06:11 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/alkogolizm-2031019991.html
В России снизилось число больных алкоголизмом
В России снизилось число больных алкоголизмом - РИА Новости, 24.07.2025
В России снизилось число больных алкоголизмом
В России на несколько тысяч снизилось число больных с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза, следует из данных Минздрава, с РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T02:46:00+03:00
2025-07-24T06:11:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
алкоголизм
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В России на несколько тысяч снизилось число больных с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза, следует из данных Минздрава, с которыми ознакомилось РИА Новости.По информации ведомства, в 2024 году их количество составило 63 459 человек.При этом в 2023 году показатель достигал 67 023, а в 2022 году — 67 725.
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общество, здоровье - общество, россия, алкоголизм
Общество, Здоровье - Общество, Россия, алкоголизм
В России снизилось число больных алкоголизмом

Минздрав: число больных алкоголизмом в России снизилось до 63 459 человек

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкРабота наркологического диспансера по лечению алкоголизма
Работа наркологического диспансера по лечению алкоголизма - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Работа наркологического диспансера по лечению алкоголизма. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В России на несколько тысяч снизилось число больных с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза, следует из данных Минздрава, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По информации ведомства, в 2024 году их количество составило 63 459 человек.
При этом в 2023 году показатель достигал 67 023, а в 2022 году — 67 725.
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