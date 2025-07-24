https://ria.ru/20250724/alkogolizm-2031019991.html

В России снизилось число больных алкоголизмом

В России снизилось число больных алкоголизмом - РИА Новости, 24.07.2025

В России снизилось число больных алкоголизмом

В России на несколько тысяч снизилось число больных с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза, следует из данных Минздрава, с РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T02:46:00+03:00

2025-07-24T02:46:00+03:00

2025-07-24T06:11:00+03:00

общество

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В России на несколько тысяч снизилось число больных с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза, следует из данных Минздрава, с которыми ознакомилось РИА Новости.По информации ведомства, в 2024 году их количество составило 63 459 человек.При этом в 2023 году показатель достигал 67 023, а в 2022 году — 67 725.

https://ria.ru/20240805/narkolog-1964138535.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия, алкоголизм