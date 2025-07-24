https://ria.ru/20250724/aliev--2031218603.html

Алиев выразил соболезнования Путину в связи с крушением самолета Ан-24

Алиев выразил соболезнования Путину в связи с крушением самолета Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025

Алиев выразил соболезнования Путину в связи с крушением самолета Ан-24

Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с многочисленными человеческими жертвами в... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T17:47:00+03:00

2025-07-24T17:47:00+03:00

2025-07-24T17:56:00+03:00

амурская область

азербайджан

происшествия

ан-24

крушение ан-24 в приамурье

владимир путин

ильхам алиев

россия

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БАКУ, 24 июл - РИА Новости. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области, сообщает сайт президента Азербайджана.Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы."Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину. В письме соболезнования говорится: Уважаемый Владимир Владимирович, глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю самые искренние соболезнования вам, родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

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Кадры с места крушения Ан-24 и видео обысков "в организациях воздушного транспорта" Кадры с места крушения Ан-24 и видео обысков "в организациях воздушного транспорта". 2025-07-24T17:47 true PT0M40S

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