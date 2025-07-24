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Алиев выразил соболезнования Путину в связи с крушением самолета Ан-24
Алиев выразил соболезнования Путину в связи с крушением самолета Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
Алиев выразил соболезнования Путину в связи с крушением самолета Ан-24
Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с многочисленными человеческими жертвами в... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T17:47:00+03:00
2025-07-24T17:47:00+03:00
2025-07-24T17:56:00+03:00
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происшествия
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крушение ан-24 в приамурье
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БАКУ, 24 июл - РИА Новости. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области, сообщает сайт президента Азербайджана.Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту были 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы."Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину. В письме соболезнования говорится: Уважаемый Владимир Владимирович, глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю самые искренние соболезнования вам, родным и близким погибших", - говорится в сообщении.
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Кадры с места крушения Ан-24 и видео обысков "в организациях воздушного транспорта"
Кадры с места крушения Ан-24 и видео обысков "в организациях воздушного транспорта".
2025-07-24T17:47
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амурская область, азербайджан, происшествия, ан-24, крушение ан-24 в приамурье, владимир путин, ильхам алиев, россия, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет
Амурская область, Азербайджан, Происшествия, Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Россия, Василий Орлов (губернатор), Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет
Алиев выразил соболезнования Путину в связи с крушением самолета Ан-24
Алиев выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24 в Приамурье