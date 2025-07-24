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Экс-директор "Патриота" заявил, что всю выгоду от хищения получил Попов - РИА Новости, 24.07.2025
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13:17 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/ahmedov-2031127021.html
Экс-директор "Патриота" заявил, что всю выгоду от хищения получил Попов
Экс-директор "Патриота" заявил, что всю выгоду от хищения получил Попов - РИА Новости, 24.07.2025
Экс-директор "Патриота" заявил, что всю выгоду от хищения получил Попов
Бывший директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов в суде заявил, что всю выгоду от хищения средств Минобороны и парка получил только экс-замминистра обороны... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T13:17:00+03:00
2025-07-24T13:17:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
павел попов (генерал)
владимир шестеров
патриот
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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 24 июл - РИА Новости. Бывший директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов в суде заявил, что всю выгоду от хищения средств Минобороны и парка получил только экс-замминистра обороны Павел Попов, передает корреспондент РИА Новости из зала Одинцовского городского суда Подмосковья. "Я не только признал себя виновным, но и с первого допроса в качестве свидетеля дал признательные, обличающие Попова и Шестерова показания… Я нужен был Попову как сотрудник, который беспрекословно выполняет его требования. За период работы в парке я получал лишь зарплату, я не имел никакой личной выгоды при строительстве на участке Попова, за всё время работы в парке я не приобрел какую-либо недвижимость или автомобиль… Я понимал, что совершал преступления, но Попов дал мне понять, что я больше никуда не трудоустроюсь, оснований не верить генералу армии у меня не было, я находился в полной зависимости от него", - рассказал Ахмедов суду. Ранее Ахмедов полностью признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. В таком случае приговор постановляется без проведения судебного разбирательства в части изучения доказательств по делу, а подсудимый может рассчитывать на более мягкое наказание. По делу, помимо Ахмедова, проходят бывший замминистра обороны Павел Попов и экс-замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров. Одинцовский гарнизонный военный суд в середине июля приговорил Шестерова к 6 годам колонии общего режима, лишил его звания генерал-майора и государственных наград, оштрафовал на 500 тысяч рублей и запретил занимать определенные должности сроком на 2 года. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск министерства обороны к Шестерову на 18 миллионов рублей, иск парка "Патриот" к нему - на 6 миллионов. Как установило следствие, Попов в 2022 году, уже после начала СВО, как организатор преступной группы поручил Шестерову и Ахмедову построить на его участке в одном из СНТ Подмосковья строения, похожие на те, что сдаются на территории парка в аренду гостям для отдыха. В результате Попов обзавелся двухэтажным домом, гостевым домом с баней и двухэтажным гаражом, постройки оснастили освещением, мебелью, заборами – всё за счет средств Минобороны и парка. При этом в документы были внесены ложные сведения о выполненных строительных работах в парке на сумму почти 26 миллионов рублей, а подрядчикам сообщалось, что участок Попова якобы является частью парка. Шестеров полностью признал вину, однако заявил, что какую-либо выгоду не получил, а только курировал стройку на земле Попова. Ахмедову и Шестерову предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ), оба на стадии следствия заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Расследование уголовного дела в отношении Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий, незаконном обороте оружия, продолжается.
https://ria.ru/20250708/dengi-2027846508.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, павел попов (генерал), владимир шестеров, патриот
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Павел Попов (генерал), Владимир Шестеров, Патриот
Экс-директор "Патриота" заявил, что всю выгоду от хищения получил Попов

Экс-директор "Патриота" Ахмедов: всю выгоду от хищения получил только Попов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВячеслав Ахмедов
Вячеслав Ахмедов - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вячеслав Ахмедов. Архивное фото
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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 24 июл - РИА Новости. Бывший директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов в суде заявил, что всю выгоду от хищения средств Минобороны и парка получил только экс-замминистра обороны Павел Попов, передает корреспондент РИА Новости из зала Одинцовского городского суда Подмосковья.
"Я не только признал себя виновным, но и с первого допроса в качестве свидетеля дал признательные, обличающие Попова и Шестерова показания… Я нужен был Попову как сотрудник, который беспрекословно выполняет его требования. За период работы в парке я получал лишь зарплату, я не имел никакой личной выгоды при строительстве на участке Попова, за всё время работы в парке я не приобрел какую-либо недвижимость или автомобиль… Я понимал, что совершал преступления, но Попов дал мне понять, что я больше никуда не трудоустроюсь, оснований не верить генералу армии у меня не было, я находился в полной зависимости от него", - рассказал Ахмедов суду.
Павел Попов - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Прокуратура рассказала, куда ушли деньги, направленные для парка "Патриот"
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Ранее Ахмедов полностью признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. В таком случае приговор постановляется без проведения судебного разбирательства в части изучения доказательств по делу, а подсудимый может рассчитывать на более мягкое наказание.
По делу, помимо Ахмедова, проходят бывший замминистра обороны Павел Попов и экс-замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров. Одинцовский гарнизонный военный суд в середине июля приговорил Шестерова к 6 годам колонии общего режима, лишил его звания генерал-майора и государственных наград, оштрафовал на 500 тысяч рублей и запретил занимать определенные должности сроком на 2 года. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск министерства обороны к Шестерову на 18 миллионов рублей, иск парка "Патриот" к нему - на 6 миллионов.
Как установило следствие, Попов в 2022 году, уже после начала СВО, как организатор преступной группы поручил Шестерову и Ахмедову построить на его участке в одном из СНТ Подмосковья строения, похожие на те, что сдаются на территории парка в аренду гостям для отдыха. В результате Попов обзавелся двухэтажным домом, гостевым домом с баней и двухэтажным гаражом, постройки оснастили освещением, мебелью, заборами – всё за счет средств Минобороны и парка. При этом в документы были внесены ложные сведения о выполненных строительных работах в парке на сумму почти 26 миллионов рублей, а подрядчикам сообщалось, что участок Попова якобы является частью парка.
Шестеров полностью признал вину, однако заявил, что какую-либо выгоду не получил, а только курировал стройку на земле Попова.
Ахмедову и Шестерову предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ), оба на стадии следствия заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Расследование уголовного дела в отношении Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий, незаконном обороте оружия, продолжается.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Парк "Патриот" подал иск к Ахмедому, Шестерову и Попову
17 июля, 12:15
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияПавел Попов (генерал)Владимир ШестеровПатриот
 
 
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