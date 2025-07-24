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В аэропорту Сочи задержали 56 рейсов - РИА Новости, 24.07.2025
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10:22 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/aeroport-2031060127.html
В аэропорту Сочи задержали 56 рейсов
В аэропорту Сочи задержали 56 рейсов - РИА Новости, 24.07.2025
В аэропорту Сочи задержали 56 рейсов
Пятьдесят шесть рейсов на вылет и прилет задержаны в аэропорту Сочи после введения минувшей ночью временных ограничений для обеспечения безопасности полетов,... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T10:22:00+03:00
2025-07-24T10:22:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
сочи
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СОЧИ, 24 июл - РИА Новости. Пятьдесят шесть рейсов на вылет и прилет задержаны в аэропорту Сочи после введения минувшей ночью временных ограничений для обеспечения безопасности полетов, обстановка в терминале спокойная, сообщили в сочинской авиагавани. Росавиация сообщала о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи в 23.08 мск среды, через несколько часов они были сняты. "На данный момент на вылет задержано 28 рейсов (более двух часов), на прилет задержано также 28 рейсов (более двух часов). Обстановка в терминале аэропорта Сочи спокойная", - говорится в сообщении. На территории аэровокзала работают менеджеры по гостеприимному сервису, доступны точки общественного питания, около всех санузлов расположены фонтанчики с бесплатной питьевой водой, а также открыта комната матери и ребёнка. Уточняется, что из-за вводимых ограничений авиакомпании продолжают стабилизировать полетное расписание.
https://ria.ru/20250724/sochi-2031047369.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), сочи, общество
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Сочи, Общество
В аэропорту Сочи задержали 56 рейсов

Пятьдесят шесть рейсов на вылет и прилет задерживаются в аэропорту Сочи

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Сочи
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Пассажиры в Международном аэропорту Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 24 июл - РИА Новости. Пятьдесят шесть рейсов на вылет и прилет задержаны в аэропорту Сочи после введения минувшей ночью временных ограничений для обеспечения безопасности полетов, обстановка в терминале спокойная, сообщили в сочинской авиагавани.
Росавиация сообщала о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи в 23.08 мск среды, через несколько часов они были сняты.
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"На данный момент на вылет задержано 28 рейсов (более двух часов), на прилет задержано также 28 рейсов (более двух часов). Обстановка в терминале аэропорта Сочи спокойная", - говорится в сообщении.
На территории аэровокзала работают менеджеры по гостеприимному сервису, доступны точки общественного питания, около всех санузлов расположены фонтанчики с бесплатной питьевой водой, а также открыта комната матери и ребёнка.
Уточняется, что из-за вводимых ограничений авиакомпании продолжают стабилизировать полетное расписание.
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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)СочиОбщество
 
 
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