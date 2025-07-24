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В аэропорту Грозного сняли временные ограничения - РИА Новости, 24.07.2025
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03:56 24.07.2025 (обновлено: 04:03 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/aeroport-2031025151.html
В аэропорту Грозного сняли временные ограничения
В аэропорту Грозного сняли временные ограничения - РИА Новости, 24.07.2025
В аэропорту Грозного сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Грозного сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T03:56:00+03:00
2025-07-24T04:03:00+03:00
грозный
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
артем кореняко
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Грозного сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Кореняко сообщал о введении ограничений в работе аэропорта Грозного накануне - в 3.11 мск четверга."Аэропорт Грозный (Северный). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://ria.ru/20250724/sochi-2031021994.html
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грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, артем кореняко
Грозный, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Артем Кореняко
В аэропорту Грозного сняли временные ограничения

В аэропорту Грозного сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкАэропорт "Северный" в Грозном
Аэропорт Северный в Грозном - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Аэропорт "Северный" в Грозном. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Грозного сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Кореняко сообщал о введении ограничений в работе аэропорта Грозного накануне - в 3.11 мск четверга.
"Аэропорт Грозный (Северный). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.
Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Международный аэропорт Сочи - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
В аэропорту Сочи сняли временные ограничения
Вчера, 03:11
 
ГрозныйФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)БезопасностьАртем Кореняко
 
 
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