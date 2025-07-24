https://ria.ru/20250724/aeroport-2031025151.html
В аэропорту Грозного сняли временные ограничения
В аэропорту Грозного сняли временные ограничения - РИА Новости, 24.07.2025
В аэропорту Грозного сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Грозного сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T03:56:00+03:00
2025-07-24T03:56:00+03:00
2025-07-24T04:03:00+03:00
грозный
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
артем кореняко
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Грозного сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Кореняко сообщал о введении ограничений в работе аэропорта Грозного накануне - в 3.11 мск четверга."Аэропорт Грозный (Северный). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://ria.ru/20250724/sochi-2031021994.html
грозный
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, артем кореняко
Грозный, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Артем Кореняко
В аэропорту Грозного сняли временные ограничения
В аэропорту Грозного сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов