https://ria.ru/20250724/aeroflot-2031153602.html

"Аэрофлот" готов помочь родственникам погибших при крушении Ан-24

"Аэрофлот" готов помочь родственникам погибших при крушении Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025

"Аэрофлот" готов помочь родственникам погибших при крушении Ан-24

"Аэрофлот" готов оказать необходимое содействие в организации авиаперевозки родственников погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области, выражает... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T14:31:00+03:00

2025-07-24T14:31:00+03:00

2025-07-24T14:31:00+03:00

происшествия

амурская область

тында

россия

аэрофлот

межгосударственный авиационный комитет

ан-24

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031067528_0:844:1000:1407_1920x0_80_0_0_fb3cec6eab04815c2d93970da979006a.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" готов оказать необходимое содействие в организации авиаперевозки родственников погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области, выражает соболезнования в связи с трагическим событием, сообщила пресс-служба авиакомпании. "Аэрофлот выражает глубокие соболезнования в связи с трагическим событием, произошедшим с самолетом Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Амурской области... Аэрофлот готов оказать необходимое содействие, в том числе в организации авиаперевозки родственников погибших", - говорится в Telegram-канале компании. Кабмин РФ ранее сообщил, что 24 июля в 07.05 мск при заходе на посадку в аэропорт Тында в Приамурье самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" пропал с радаров. Как отметил кабмин, на борту находились 42 пассажира и шесть членов экипажа. Позднее было установлено, что самолет потерпел крушение в нескольких километрах от аэропорта Тынды. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы.

https://ria.ru/20250724/blagoveschensk-2031109760.html

амурская область

тында

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, амурская область, тында, россия, аэрофлот, межгосударственный авиационный комитет, ан-24