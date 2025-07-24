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"Аэрофлот" готов помочь родственникам погибших при крушении Ан-24
"Аэрофлот" готов помочь родственникам погибших при крушении Ан-24 - РИА Новости, 24.07.2025
"Аэрофлот" готов помочь родственникам погибших при крушении Ан-24
"Аэрофлот" готов оказать необходимое содействие в организации авиаперевозки родственников погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области, выражает... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:31:00+03:00
2025-07-24T14:31:00+03:00
2025-07-24T14:31:00+03:00
происшествия
амурская область
тында
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аэрофлот
межгосударственный авиационный комитет
ан-24
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" готов оказать необходимое содействие в организации авиаперевозки родственников погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области, выражает соболезнования в связи с трагическим событием, сообщила пресс-служба авиакомпании. "Аэрофлот выражает глубокие соболезнования в связи с трагическим событием, произошедшим с самолетом Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Амурской области... Аэрофлот готов оказать необходимое содействие, в том числе в организации авиаперевозки родственников погибших", - говорится в Telegram-канале компании. Кабмин РФ ранее сообщил, что 24 июля в 07.05 мск при заходе на посадку в аэропорт Тында в Приамурье самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" пропал с радаров. Как отметил кабмин, на борту находились 42 пассажира и шесть членов экипажа. Позднее было установлено, что самолет потерпел крушение в нескольких километрах от аэропорта Тынды. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы.
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происшествия, амурская область, тында, россия, аэрофлот, межгосударственный авиационный комитет, ан-24
Происшествия, Амурская область, Тында, Россия, Аэрофлот, Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24
"Аэрофлот" готов помочь родственникам погибших при крушении Ан-24
"Аэрофлот" готов помочь в перевозке родственников погибших при крушении Ан-24