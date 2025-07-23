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Габрелянов высказался о ситуации с главредом Baza - РИА Новости, 23.07.2025
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18:14 23.07.2025 (обновлено: 20:08 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/zhurnalist-2030917977.html
Габрелянов высказался о ситуации с главредом Baza
Габрелянов высказался о ситуации с главредом Baza - РИА Новости, 23.07.2025
Габрелянов высказался о ситуации с главредом Baza
Российский журналист, основатель холдинга News Media Арам Габрелянов выразил мнение, что задержанный главный редактор Baza Глеб Трифонов не виновен. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T18:14:00+03:00
2025-07-23T20:08:00+03:00
россия
глеб трифонов
арам габрелянов
следственный комитет россии (ск рф)
telegram-канал baza
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российский журналист, основатель холдинга News Media Арам Габрелянов выразил мнение, что задержанный главный редактор Baza Глеб Трифонов не виновен. Габрелянов в среду приехал к Замоскворецкому районному суду, где должны избрать меру пресечения главреду Baza. Как заявил в разговоре с РИА Новости Габрелянов, по его мнению, журналистов попытались использовать, "чтобы надавить на полицейских", которые, по версии следствия, коррумпированы и продают информацию. Габрелянов также рассказал, что ранее был руководителем Трифонова. Вместе они работали в сетевом издании LifeNews. "Я всегда стараюсь журналистов защищать. Тем более особенно когда люди вообще не виноваты. Как их бросить? Я убежден, что Глеб Трифонов и девушка, которую я, к сожалению, не знаю, не виноваты. Я в этом убежден, сто процентов", — сказал он. Во вторник полиция пришла с обысками в офис Baza, где изымала компьютеры и документы, а также в квартиру главреда издания Глеба Трифонова, которого забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК России). В этот же день пресс-служба столичного главка СК России сообщила о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу Baza. В рамках дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области, сообщал СК России. Во вторник Telegram-канал Baza сообщил, что Трифонова забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Полиция пришла с обысками в офис и в квартиру главреда. Кроме того, в рамках дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК России) в Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области задержаны трое сотрудников полиции, которые, по версии следствия, передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza. Как сообщали в столичном главке СК России, в ходе проведения обысков обнаружены и изъяты документы и электронные носители информации, имеющие существенное значение для расследования.
https://ria.ru/20250723/prestuplenie-2030906720.html
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россия, глеб трифонов, арам габрелянов, следственный комитет россии (ск рф), telegram-канал baza
Россия, Глеб Трифонов, Арам Габрелянов, Следственный комитет России (СК РФ), Telegram-канал Baza
Габрелянов высказался о ситуации с главредом Baza

Габрелянов: задержанный главред Baza Трифонов не виновен

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМедиаменеджер, журналист Арам Габрелянов в Замоскворецком районном суде Москвы во время избрания меры пресечения главному редактору телеграм-канала Baza Глебу Трифонову. 23 июля 2025
Медиаменеджер, журналист Арам Габрелянов в Замоскворецком районном суде Москвы во время избрания меры пресечения главному редактору телеграм-канала Baza Глебу Трифонову. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Медиаменеджер, журналист Арам Габрелянов в Замоскворецком районном суде Москвы во время избрания меры пресечения главному редактору телеграм-канала Baza Глебу Трифонову. 23 июля 2025
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российский журналист, основатель холдинга News Media Арам Габрелянов выразил мнение, что задержанный главный редактор Baza Глеб Трифонов не виновен.
Габрелянов в среду приехал к Замоскворецкому районному суду, где должны избрать меру пресечения главреду Baza.
Как заявил в разговоре с РИА Новости Габрелянов, по его мнению, журналистов попытались использовать, "чтобы надавить на полицейских", которые, по версии следствия, коррумпированы и продают информацию. Габрелянов также рассказал, что ранее был руководителем Трифонова. Вместе они работали в сетевом издании LifeNews.
"Я всегда стараюсь журналистов защищать. Тем более особенно когда люди вообще не виноваты. Как их бросить? Я убежден, что Глеб Трифонов и девушка, которую я, к сожалению, не знаю, не виноваты. Я в этом убежден, сто процентов", — сказал он.
Во вторник полиция пришла с обысками в офис Baza, где изымала компьютеры и документы, а также в квартиру главреда издания Глеба Трифонова, которого забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК России). В этот же день пресс-служба столичного главка СК России сообщила о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу Baza. В рамках дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области, сообщал СК России.
Во вторник Telegram-канал Baza сообщил, что Трифонова забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Полиция пришла с обысками в офис и в квартиру главреда. Кроме того, в рамках дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК России) в Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области задержаны трое сотрудников полиции, которые, по версии следствия, передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza.
Как сообщали в столичном главке СК России, в ходе проведения обысков обнаружены и изъяты документы и электронные носители информации, имеющие существенное значение для расследования.
Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов, задержанный по обвинению в даче взятки, во время избрания ему меры пресечения в Замоскворецком суде - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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РоссияГлеб ТрифоновАрам ГабреляновСледственный комитет России (СК РФ)Telegram-канал Baza
 
 
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