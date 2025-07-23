https://ria.ru/20250723/zhurnalist-2030917977.html

Габрелянов высказался о ситуации с главредом Baza

Габрелянов высказался о ситуации с главредом Baza - РИА Новости, 23.07.2025

Габрелянов высказался о ситуации с главредом Baza

Российский журналист, основатель холдинга News Media Арам Габрелянов выразил мнение, что задержанный главный редактор Baza Глеб Трифонов не виновен. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T18:14:00+03:00

2025-07-23T18:14:00+03:00

2025-07-23T20:08:00+03:00

россия

глеб трифонов

арам габрелянов

следственный комитет россии (ск рф)

telegram-канал baza

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российский журналист, основатель холдинга News Media Арам Габрелянов выразил мнение, что задержанный главный редактор Baza Глеб Трифонов не виновен. Габрелянов в среду приехал к Замоскворецкому районному суду, где должны избрать меру пресечения главреду Baza. Как заявил в разговоре с РИА Новости Габрелянов, по его мнению, журналистов попытались использовать, "чтобы надавить на полицейских", которые, по версии следствия, коррумпированы и продают информацию. Габрелянов также рассказал, что ранее был руководителем Трифонова. Вместе они работали в сетевом издании LifeNews. "Я всегда стараюсь журналистов защищать. Тем более особенно когда люди вообще не виноваты. Как их бросить? Я убежден, что Глеб Трифонов и девушка, которую я, к сожалению, не знаю, не виноваты. Я в этом убежден, сто процентов", — сказал он. Во вторник полиция пришла с обысками в офис Baza, где изымала компьютеры и документы, а также в квартиру главреда издания Глеба Трифонова, которого забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК России). В этот же день пресс-служба столичного главка СК России сообщила о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу Baza. В рамках дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области, сообщал СК России. Во вторник Telegram-канал Baza сообщил, что Трифонова забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Полиция пришла с обысками в офис и в квартиру главреда. Кроме того, в рамках дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК России) в Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области задержаны трое сотрудников полиции, которые, по версии следствия, передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza. Как сообщали в столичном главке СК России, в ходе проведения обысков обнаружены и изъяты документы и электронные носители информации, имеющие существенное значение для расследования.

https://ria.ru/20250723/prestuplenie-2030906720.html

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россия, глеб трифонов, арам габрелянов, следственный комитет россии (ск рф), telegram-канал baza