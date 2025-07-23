https://ria.ru/20250723/zhaloba-2030873894.html

Лидер партии "Шанс" подаст жалобу на молдавскую полицию

Лидер партии "Шанс" подаст жалобу на молдавскую полицию - РИА Новости, 23.07.2025

Лидер партии "Шанс" подаст жалобу на молдавскую полицию

Лидер молдавской партии "Шанс" (входит в оппозиционный блок "Победа") Алексей Лунгу, который в среду попал в больницу из-за попытки задержания, заявил, что... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T16:06:00+03:00

2025-07-23T16:06:00+03:00

2025-07-23T16:06:00+03:00

в мире

кишинев

молдавия

гагаузия

алексей лунгу

василий боля

евгения гуцул

sputnik молдова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030833676_0:0:1267:712_1920x0_80_0_0_c61ad7b60a3f7bf9b292c9fe484c8dd8.jpg

КИШИНЕВ, 23 июл - РИА Новости. Лидер молдавской партии "Шанс" (входит в оппозиционный блок "Победа") Алексей Лунгу, который в среду попал в больницу из-за попытки задержания, заявил, что готовит жалобу на полицию за превышение полномочий и применение силы. Ранее в среду лидеру оппозиционной партии стало плохо во время попытки задержания полицией у здания Апелляционной палаты в Кишиневе. Политик был доставлен в городскую больницу после того, как правоохранители без объяснения причин попытались его задержать. Политик от госпитализации отказался. "Меня сегодня ударила не только полиция. Меня ударила система… Сегодня я увидел, что репрессии - это уже не исключение, это стиль управления. Мы уже готовим заявление о превышении полномочий и применении силы. Это была не правовая акция. Это была демонстрация: "вы не смеете сопротивляться", - написал Лунгу в своем Telegram-канале. По его словам, "поводом" для задержания стала колонка, которую он держал в руках, ее изъяли сотрудники полиции. "После случившегося мне стало плохо, меня увезли в больницу. Но и туда пришли. С повесткой. Не к преступникам, не к наркоторговцам. А ко мне. Потому что я — политик, который не молчит", - пояснил Лунгу. В среду блок "Победа" оспаривает в Апелляционном суде отказ ЦИК зарегистрировать его для участия в парламентских выборах.Ранее центральная избирательная комиссия Молдавии отказала в регистрации оппозиционному блоку "Победа" для участия в парламентских выборах. Представитель "Победы", депутат Василий Боля назвал решение комиссии политически мотивированным, отметив, что оно будет обжаловано в суде. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250722/shor-2030730469.html

https://ria.ru/20250722/dodon-2030611534.html

кишинев

молдавия

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, алексей лунгу, василий боля, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец