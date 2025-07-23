Лидер партии "Шанс" подаст жалобу на молдавскую полицию
Лидер партии "Шанс" Лунгу подаст жалобу на молдавскую полицию за применение силы
© Sputnik Молдова 2.0/TelegramЛидеру молдавской оппозиционной партии "Шанс" Алексею Лунгу стало плохо при попытке задержания полицией
Лидеру молдавской оппозиционной партии "Шанс" Алексею Лунгу стало плохо при попытке задержания полицией
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КИШИНЕВ, 23 июл - РИА Новости. Лидер молдавской партии "Шанс" (входит в оппозиционный блок "Победа") Алексей Лунгу, который в среду попал в больницу из-за попытки задержания, заявил, что готовит жалобу на полицию за превышение полномочий и применение силы.
Ранее в среду лидеру оппозиционной партии стало плохо во время попытки задержания полицией у здания Апелляционной палаты в Кишиневе. Политик был доставлен в городскую больницу после того, как правоохранители без объяснения причин попытались его задержать. Политик от госпитализации отказался.
"Меня сегодня ударила не только полиция. Меня ударила система… Сегодня я увидел, что репрессии - это уже не исключение, это стиль управления. Мы уже готовим заявление о превышении полномочий и применении силы. Это была не правовая акция. Это была демонстрация: "вы не смеете сопротивляться", - написал Лунгу в своем Telegram-канале.
По его словам, "поводом" для задержания стала колонка, которую он держал в руках, ее изъяли сотрудники полиции. "После случившегося мне стало плохо, меня увезли в больницу. Но и туда пришли. С повесткой. Не к преступникам, не к наркоторговцам. А ко мне. Потому что я — политик, который не молчит", - пояснил Лунгу.
В среду блок "Победа" оспаривает в Апелляционном суде отказ ЦИК зарегистрировать его для участия в парламентских выборах.Ранее центральная избирательная комиссия Молдавии отказала в регистрации оппозиционному блоку "Победа" для участия в парламентских выборах. Представитель "Победы", депутат Василий Боля назвал решение комиссии политически мотивированным, отметив, что оно будет обжаловано в суде.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.