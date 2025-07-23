https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030988190.html

Решение Зеленского о НАБУ грозит испортить его имидж, пишет Times

Решение Зеленского о НАБУ грозит испортить его имидж, пишет Times - РИА Новости, 23.07.2025

Решение Зеленского о НАБУ грозит испортить его имидж, пишет Times

Решение Владимира Зеленского ограничить полномочия антикоррупционных ведомств на Украине грозит испортить его имидж на Западе, пишет газета Times. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T21:07:00+03:00

2025-07-23T21:07:00+03:00

2025-07-23T21:07:00+03:00

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национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Решение Владимира Зеленского ограничить полномочия антикоррупционных ведомств на Украине грозит испортить его имидж на Западе, пишет газета Times. "Решение Зеленского лишить украинские антикоррупционные ведомства независимости, пожалуй, является самой большой авантюрой в его политической жизни и грозит запятнать его имидж на Западе, где его считали героем", - пишет издание. Times подчеркивает, что преследование антикоррупционных органов вызвало на Западе сомнения относительно намерения Украины вступить в ЕС, а также поставило Зеленского на путь потенциального столкновения с мощным гражданским обществом Украины. Издание отмечает, что, несмотря на относительную немногочисленность митингов против этого решения, Зеленский помнит, что протесты 2014 года на Майдане также были скромными в самом начале. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.

https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030968997.html

https://ria.ru/20250723/ukraina-2030964908.html

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в мире, украина, львов, киев, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), евросоюз, верховная рада украины