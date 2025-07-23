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Зеленский сделал заявление перед переговорами России и Украины - РИА Новости, 23.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:08 23.07.2025 (обновлено: 23:21 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030893351.html
Зеленский сделал заявление перед переговорами России и Украины
Зеленский сделал заявление перед переговорами России и Украины - РИА Новости, 23.07.2025
Зеленский сделал заявление перед переговорами России и Украины
Владимир Зеленский вновь захотел поднять на переговорах с Россией идею прекращения огня. Об этом он написал в Telegram-канале. "Представители Украины на... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T17:08:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский вновь захотел поднять на переговорах с Россией идею прекращения огня. Об этом он написал в Telegram-канале. "Представители Украины на переговорах сегодня в Турции снова будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня..." — говорится в публикации. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что третий раунд переговоров Москвы и Киева ожидается в среду, 23 июля 2025-го, в 19:00 мск во дворце Чираган, но дату и время еще уточняют. Стороны провели два раунда переговоров в Стамбуле — в мае и июне. Их итогом стал обмен пленными, Украина получила тела погибших военнослужащих ВСУ. Также делегации передали друг другу проекты меморандумов о видении мирного урегулирования.Президент России Владимир Путин в июне отмечал, что прекращение огня, о котором говорят киевские власти, будет использовано для накачки Украины западным вооружением. Кроме того, Киев продолжит насильственную мобилизацию и подготовку терактов, подобных тем, которые произошли в Брянской и Курской областях.Глава государства добавил, что киевский режим на фоне огромных потерь на фронте пытается запугать Россию, перейдя к организации терактов.В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Запад вымаливает у России немедленное перемирие без предварительных условий. По словам министра, позиции западных лидеров постоянно менялись, сначала они требовали стратегического поражения России. Сейчас недружественные страны сменили лозунги, что говорит о провале их замыслов.
https://ria.ru/20250723/peregovory-2030789036.html
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030778572.html
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в мире, украина, владимир зеленский, россия, турция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Турция
Зеленский сделал заявление перед переговорами России и Украины

Зеленский: Украина на переговорах с Россией будет настаивать на прекращении огня

© Getty Images / Anadolu/ Evrim AydinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Getty Images / Anadolu/ Evrim Aydin
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский вновь захотел поднять на переговорах с Россией идею прекращения огня. Об этом он написал в Telegram-канале.

"Представители Украины на переговорах сегодня в Турции снова будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня..." — говорится в публикации.
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Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что третий раунд переговоров Москвы и Киева ожидается в среду, 23 июля 2025-го, в 19:00 мск во дворце Чираган, но дату и время еще уточняют.

Стороны провели два раунда переговоров в Стамбуле — в мае и июне. Их итогом стал обмен пленными, Украина получила тела погибших военнослужащих ВСУ. Также делегации передали друг другу проекты меморандумов о видении мирного урегулирования.
Президент России Владимир Путин в июне отмечал, что прекращение огня, о котором говорят киевские власти, будет использовано для накачки Украины западным вооружением. Кроме того, Киев продолжит насильственную мобилизацию и подготовку терактов, подобных тем, которые произошли в Брянской и Курской областях.
Глава государства добавил, что киевский режим на фоне огромных потерь на фронте пытается запугать Россию, перейдя к организации терактов.
В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Запад вымаливает у России немедленное перемирие без предварительных условий. По словам министра, позиции западных лидеров постоянно менялись, сначала они требовали стратегического поражения России. Сейчас недружественные страны сменили лозунги, что говорит о провале их замыслов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияТурция
 
 
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