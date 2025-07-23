https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030871975.html
"Полный идиот": на Западе пришли в ярость из-за поступка Зеленского
"Полный идиот": на Западе пришли в ярость из-за поступка Зеленского - РИА Новости, 23.07.2025
"Полный идиот": на Западе пришли в ярость из-за поступка Зеленского
Только недалекие люди станут поддерживать Владимира Зеленского после решения об отмене независимости антикоррупционных ведомств, заявил профессор Хельсинкского... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T15:56:00+03:00
2025-07-23T15:56:00+03:00
2025-07-23T18:03:00+03:00
в мире
киев
украина
россия
владимир зеленский
протесты на украине из-за закона о набу
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028544935_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4122cbb8c0205138918855ad18e87f9.jpg
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Только недалекие люди станут поддерживать Владимира Зеленского после решения об отмене независимости антикоррупционных ведомств, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."После этого нужно быть полным идиотом или полностью коррумпированным человеком, чтобы поддерживать режим Владимира Зеленского", — написал он.Профессор отметил, что, несмотря на сообщения о якобы коррупции в России, ее власти, в отличие от киевского режима, не выпрашивают деньги у Запада и не жертвуют своими жителями ради собственного обогащения.Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Перед этим СБУ провела обыски у детективов НАБУ.В этот же день на Украине прошли акции протестов из-за решений, ограничивающих независимость антикоррупционных ведомств. На митинги в Киеве, Днепропетровске, Одессе и Львове вышли тысячи людей. Украинское издание "Зеркало недели" сегодня сообщило о том, что в Киеве и еще двух крупных украинских городах пройдут новые демонстрации.
https://ria.ru/20250723/bunt-2030837025.html
https://ria.ru/20250723/ukraina-2030852068.html
киев
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028544935_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_d16f42743916593b346f4dee7b3a7edf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, россия, владимир зеленский, протесты на украине из-за закона о набу, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, служба безопасности украины
В мире, Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Протесты на Украине из-за закона о НАБУ, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины
"Полный идиот": на Западе пришли в ярость из-за поступка Зеленского
Малинен: только идиоты поддержат Зеленского после закона о НАБУ и САП