Рейтинг@Mail.ru
"Полный идиот": на Западе пришли в ярость из-за поступка Зеленского - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 23.07.2025 (обновлено: 18:03 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030871975.html
"Полный идиот": на Западе пришли в ярость из-за поступка Зеленского
"Полный идиот": на Западе пришли в ярость из-за поступка Зеленского - РИА Новости, 23.07.2025
"Полный идиот": на Западе пришли в ярость из-за поступка Зеленского
Только недалекие люди станут поддерживать Владимира Зеленского после решения об отмене независимости антикоррупционных ведомств, заявил профессор Хельсинкского... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T15:56:00+03:00
2025-07-23T18:03:00+03:00
в мире
киев
украина
россия
владимир зеленский
протесты на украине из-за закона о набу
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028544935_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4122cbb8c0205138918855ad18e87f9.jpg
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Только недалекие люди станут поддерживать Владимира Зеленского после решения об отмене независимости антикоррупционных ведомств, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."После этого нужно быть полным идиотом или полностью коррумпированным человеком, чтобы поддерживать режим Владимира Зеленского", — написал он.Профессор отметил, что, несмотря на сообщения о якобы коррупции в России, ее власти, в отличие от киевского режима, не выпрашивают деньги у Запада и не жертвуют своими жителями ради собственного обогащения.Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Перед этим СБУ провела обыски у детективов НАБУ.В этот же день на Украине прошли акции протестов из-за решений, ограничивающих независимость антикоррупционных ведомств. На митинги в Киеве, Днепропетровске, Одессе и Львове вышли тысячи людей. Украинское издание "Зеркало недели" сегодня сообщило о том, что в Киеве и еще двух крупных украинских городах пройдут новые демонстрации.
https://ria.ru/20250723/bunt-2030837025.html
https://ria.ru/20250723/ukraina-2030852068.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028544935_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_d16f42743916593b346f4dee7b3a7edf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, россия, владимир зеленский, протесты на украине из-за закона о набу, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, служба безопасности украины
В мире, Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Протесты на Украине из-за закона о НАБУ, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины
"Полный идиот": на Западе пришли в ярость из-за поступка Зеленского

Малинен: только идиоты поддержат Зеленского после закона о НАБУ и САП

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Только недалекие люди станут поддерживать Владимира Зеленского после решения об отмене независимости антикоррупционных ведомств, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
"После этого нужно быть полным идиотом или полностью коррумпированным человеком, чтобы поддерживать режим Владимира Зеленского", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
В Госдуме назвали народные бунты на Украине сигналом Зеленскому
Вчера, 13:55
Профессор отметил, что, несмотря на сообщения о якобы коррупции в России, ее власти, в отличие от киевского режима, не выпрашивают деньги у Запада и не жертвуют своими жителями ради собственного обогащения.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Перед этим СБУ провела обыски у детективов НАБУ.
В этот же день на Украине прошли акции протестов из-за решений, ограничивающих независимость антикоррупционных ведомств. На митинги в Киеве, Днепропетровске, Одессе и Львове вышли тысячи людей.
Украинское издание "Зеркало недели" сегодня сообщило о том, что в Киеве и еще двух крупных украинских городах пройдут новые демонстрации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
FT: действия Зеленского ставят под угрозу членство Украины в ЕС
Вчера, 14:50
 
В миреКиевУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийПротесты на Украине из-за закона о НАБУНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала