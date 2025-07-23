https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030871975.html

"Полный идиот": на Западе пришли в ярость из-за поступка Зеленского

"Полный идиот": на Западе пришли в ярость из-за поступка Зеленского - РИА Новости, 23.07.2025

"Полный идиот": на Западе пришли в ярость из-за поступка Зеленского

Только недалекие люди станут поддерживать Владимира Зеленского после решения об отмене независимости антикоррупционных ведомств, заявил профессор Хельсинкского... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T15:56:00+03:00

2025-07-23T15:56:00+03:00

2025-07-23T18:03:00+03:00

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протесты на украине из-за закона о набу

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Только недалекие люди станут поддерживать Владимира Зеленского после решения об отмене независимости антикоррупционных ведомств, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."После этого нужно быть полным идиотом или полностью коррумпированным человеком, чтобы поддерживать режим Владимира Зеленского", — написал он.Профессор отметил, что, несмотря на сообщения о якобы коррупции в России, ее власти, в отличие от киевского режима, не выпрашивают деньги у Запада и не жертвуют своими жителями ради собственного обогащения.Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Перед этим СБУ провела обыски у детективов НАБУ.В этот же день на Украине прошли акции протестов из-за решений, ограничивающих независимость антикоррупционных ведомств. На митинги в Киеве, Днепропетровске, Одессе и Львове вышли тысячи людей. Украинское издание "Зеркало недели" сегодня сообщило о том, что в Киеве и еще двух крупных украинских городах пройдут новые демонстрации.

https://ria.ru/20250723/bunt-2030837025.html

https://ria.ru/20250723/ukraina-2030852068.html

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