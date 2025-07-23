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Американского конгрессмена разочаровало поведение Зеленского - РИА Новости, 23.07.2025
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12:31 23.07.2025 (обновлено: 12:36 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030805387.html
Американского конгрессмена разочаровало поведение Зеленского
Американского конгрессмена разочаровало поведение Зеленского - РИА Новости, 23.07.2025
Американского конгрессмена разочаровало поведение Зеленского
Американский конгрессмен Майк Тернер заявил, что был разочарован поведением Владимира Зеленского и добавил, что тот должен сесть за стол переговоров "более... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:31:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Американский конгрессмен Майк Тернер заявил, что был разочарован поведением Владимира Зеленского и добавил, что тот должен сесть за стол переговоров "более убедительно". "Я не знаю, чего хочет Зеленский. Я был разочарован поведением Зеленского, но я думаю, что это должно измениться. Я не знаю, кто из его окружения будет оказывать на него влияние, но я был разочарован его поведением. Я не думаю, что он убеждён в том, что мир возможен, и я думаю, что ему определённо нужно более убедительно сесть за стол переговоров",- сказал Тернер в беседе с с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые вели беседу от лица одного из польских политиков. Аудиозапись пранка опубликована в Telegram-канале пранкеров. Конгрессмен также счет возможным членство Украины в НАТО в будущем, но для этого ей предстоит пройти долгий путь. "В конце концов, да. Но им предстоит пройти долгий путь. Не сейчас, не прямо сейчас", - отметил Тернер. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250723/ukraina-2030795893.html
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украина, россия, владимир зеленский, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), нато, в мире
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус), НАТО, В мире
Американского конгрессмена разочаровало поведение Зеленского

Конгрессмен Тернер: Зеленский должен сесть за стол переговоров более убедительно

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Американский конгрессмен Майк Тернер заявил, что был разочарован поведением Владимира Зеленского и добавил, что тот должен сесть за стол переговоров "более убедительно".
"Я не знаю, чего хочет Зеленский. Я был разочарован поведением Зеленского, но я думаю, что это должно измениться. Я не знаю, кто из его окружения будет оказывать на него влияние, но я был разочарован его поведением. Я не думаю, что он убеждён в том, что мир возможен, и я думаю, что ему определённо нужно более убедительно сесть за стол переговоров",- сказал Тернер в беседе с с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые вели беседу от лица одного из польских политиков.
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Аудиозапись пранка опубликована в Telegram-канале пранкеров.
Конгрессмен также счет возможным членство Украины в НАТО в будущем, но для этого ей предстоит пройти долгий путь.
"В конце концов, да. Но им предстоит пройти долгий путь. Не сейчас, не прямо сейчас", - отметил Тернер.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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УкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)НАТОВ мире
 
 
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