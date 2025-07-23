Bloomberg сообщил о беспрецедентном событии в Киеве из-за шага Зеленского
Bloomberg: Зеленский столкнулся с беспрецедентными протестами
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский столкнулся с протестами после ликвидации Национального антикоррупционного бюро Украины, пишет Bloomberg.
"Беспрецедентные протесты вспыхнули даже тогда, когда столица почти ежедневно подвергалась <...> ударам беспилотников и ракет, что подчеркивает растущее чувство общественного гнева по поводу попыток Зеленского сконцентрировать власть в узком кругу своих ближайших соратников", — говорится в публикации.
"Беспрецедентные протесты вспыхнули даже тогда, когда столица почти ежедневно подвергалась <...> ударам беспилотников и ракет, что подчеркивает растущее чувство общественного гнева по поводу попыток Зеленского сконцентрировать власть в узком кругу своих ближайших соратников", — говорится в публикации.
Агентство указывает, что протесты прошли, несмотря на ограничения, наложенные военным положением, которое продолжает действовать и запрещает массовые собрания.
Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявили депутаты, глава киевского режима уже подписал законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность из-за этих событий и планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
Накануне местные СМИ сообщили, что на Украине прошли митинги против ликвидации двух антикоррупционных органов. Протесты прошли в Киеве, Львове, Днепропетровске и Одессе. Депутат Алексей Гончаренко* рассказал, что митингующим в столице присоединился мэр города Виталий Кличко.
Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявили депутаты, глава киевского режима уже подписал законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность из-за этих событий и планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
Накануне местные СМИ сообщили, что на Украине прошли митинги против ликвидации двух антикоррупционных органов. Протесты прошли в Киеве, Львове, Днепропетровске и Одессе. Депутат Алексей Гончаренко* рассказал, что митингующим в столице присоединился мэр города Виталий Кличко.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов