https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030774725.html

"Зеля — черт!" Диктатор Украины эффектно сорвался с поводка

"Зеля — черт!" Диктатор Украины эффектно сорвался с поводка - РИА Новости, 23.07.2025

"Зеля — черт!" Диктатор Украины эффектно сорвался с поводка

Когда Владимир Зеленский молодец, тогда он молодец. Красавчик! Пятерка ему от Юлия Соломоновича Гусмана. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T09:59:00+03:00

2025-07-23T09:59:00+03:00

2025-07-23T14:03:00+03:00

аналитика

украина

владимир зеленский

киев

россия

дональд трамп

виталий кличко

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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Когда Владимир Зеленский молодец, тогда он молодец. Красавчик! Пятерка ему от Юлия Соломоновича Гусмана.Но это с точки зрения по нашу сторону "поребрика". С точки зрения своих опекунов на Западе Зеленский взбесился и кусает руку, корм в миску несущую.Накануне головнокомандувач сумел скинуть с шеи Украины удавку, которую десять лет назад набросили натовские неоимпериалисты. Речь о НАБУ — Национальном антикоррупционном бюро Украины, находящемся под контролем западных фондов и структур. Если пожертвовать словесной фанаберией, у данной структуры две задачи — ликвидировать неугодных политиков и следить за тем, чтобы выделяемая Украине помощь не разворовывалась.Само выделение западной помощи после госпереворота 2014 года было поставлено в зависимость от того, что новая власть откажется от части суверенитета и создаст несколько как бы антикоррупционных структур. В Киеве не хотели, чтобы кто-то стоял над душой, когда украинцы проедают чужие деньги, но деньги были очень нужны. Так появились НАБУ, НАПК, ВАКС, САП и другие институты зарубежного воздействия на чиновников Украины.Теперь Зеленский за всех чиновников отомстил: в один день парламент принял, а криворожец подписал закон, по которому НАБУ переходит в подчинение к генеральному прокурору, который, в свою очередь, подчинен всемогущему Офису президента. Параллельно некоторые руководители Бюро обвинены в ведении бизнеса в России и заключены под стражу без возможности внесения залога.Была НАБУ, а станет лабубу: что-то иноземное, вычурное, зубастое, но в целом безвредное. Сбоку от зеленского тела на веревочке висит.Новый закон уже осудили G7 и ЕС, намекнув, что дальнейшая поддержка Украины зависит от независимости НАБУ и что закон нужно переписать. Но Зеленский после этих заявлений закон, наоборот, подписал. У него были серьезные причины: Бюро подобралось слишком близко к нему самому, заведя дело на вице-премьера Алексея Чернышова. Друг семьи Зеленского и представитель его "кошелька" наверняка знает про криворожца такое, что не должны знать в НАБУ, — и кавээнщик пошел в атаку.Понятно, с чем это связано, — со страхами Зеленского, особенно со страхом потерять власть.Понятно и то, на что он рассчитывает: инерция конфликта между ЕС и Россией не позволит Брюсселю отказаться от поддержки Украины даже в том случае, если детективов НАБУ скормят свиньям.А США и их президенту Дональду Трампу попытаются подать историю так, что НАБУ — это порождение Демократической партии и ее фондов, ведь Трамп ненавидит демократов, их лоббистов и их проекты по международному влиянию типа USAID, которые, по его мнению, не стоят своих денег.Положа руку на сердце, если Трамп вообще знает, что такое НАБУ, это не значит, что он не считает его спортивной лигой. По голове он за самоуправство, конечно, не погладит, но и накажет вряд ли: ему фиолетово.Непонятно только, как Зеленского за все это ругать. Его, казалось бы, можно только ругать, а он все правильно сделал.То, что западные институты глобалистского влияния, в пользу которых отчуждается национальный суверенитет, — это плохо, а в случае Украины катастрофически плохо, — аксиома, в России доказательств не требующая. Но есть и другие доводы за.Как минимум, стоит задуматься, сколь хороша и сколь жизнелюбива коррупция на Украине просто как явление. Чем больше будет разворовано западной помощи в пользу друзей и знакомых Кролика, тем меньше ВСУ достанется военной техники, тем меньше умрет людей, тем ближе русская победа.Коррупция на Украине — это люди, успешно перебравшиеся через Тису. Коррупция на Украине — это канавы на месте укреплений. Коррупция на Украине — это подразделения, воюющие только в интернете.Коррупция на Украине — это то, что разъедает изнутри враждебное России государство. Теперь коррупции станет еще больше — и это звучит как тост.Если кого-то украинские чиновники по-настоящему боялись, то американцев. Теперь американское око выколото, и те, кто прежде воровал как не в себя, будет воровать за себя и за того парня.Разумеется, Урсула фон дер Ляйен не бросит своего ублюдка из-за пропажи десятка-другого миллиардов, не такой она человек. Но столь наглая атака на западные институты усилит в Европе и за океаном позиции евроскептиков и других политических сил, чье кредо — хватит кормить Зеленского.Что же касается Трампа, президенту США плевать на НАБУ только до тех пор, пока ему не объяснили, что это инструмент влияния на Киев не Демократической партии, а Америки. И в случае если Зеленский опять наделает глупостей, как в ходе исторического торга в Белом доме, посягательство на НАБУ — это достаточный предлог для прекращения помощи, по каким бы причинам такое решение ни было принято на самом деле.Не только нынешний президент — вся Республиканская партия обещала, что в Киев пошлют ревизоров. А Зеленский ревизоров посадил, как самый умный. И у Трампа есть собственная версия почему."Байден передал Украине снаряжения и денег на сумму в 350 миллиардов долларов. И что еще хуже, передал не только технику, но и наличные. Надеюсь, однажды мы все-таки узнаем подробности. Ведь, по идее, украинцы должны были сами закупать себе снаряжение, но у меня есть ощущение, что не все деньги пошли по назначению", — многообещающе заявил президент США вскоре после разгрома НАБУ.Наконец, этот разгром не только подложил бомбу под отношения Зеленского с Западом, но и спровоцировал что-то вроде мини-майдана в самой Украине. В крупных городах прошли митинги протеста, например в Киеве около тысячи человек в присутствии мэра Виталия Кличко собрались в правительственном квартале и орали "Зеля — черт!". С момента начала СВО такого не было ни разу.От протестов в подобном масштабе власть не меняется, но десакрализация головнокомандувача налицо — и это только начало.Обслуга Зеленского называет недовольных "грантоедами" — и отчасти это правда: Запад прикормил группу поддержки для НАБУ. Но отличительной особенностью населения Украины является то, что отчуждение суверенитета и передача управления в Вашингтон и Брюссель — это желательный для него сценарий и почти что мечта.Украинцы не доверяют своим элитам, справедливо считая, что те безнадежны. Поэтому связывают надежды на лучшую долю, рост уровня жизни, уменьшение коррупции и так далее с Западом и его наместниками. Покусившись на НАБУ, Зеленский покусился и на важную часть общественного договора, о которой, возможно, не имел понятия, — и тогда последствия будут для него сюрпризом. В положении головнокомандовача каждая ошибка может стать соломинкой, сломавшей спину верблюду, тем более — скотине помельче.

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аналитика, украина, владимир зеленский, киев, россия, дональд трамп, виталий кличко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), евросоюз, g7