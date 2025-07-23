https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030771081.html

Профессор раскрыл, что произошло на Западе после решения Зеленского

Профессор раскрыл, что произошло на Западе после решения Зеленского - РИА Новости, 23.07.2025

Профессор раскрыл, что произошло на Западе после решения Зеленского

Владимира Зеленского ждут сложности в отношениях с Западом после ликвидации Национального антикоррупционного бюро Украины, написал профессор Университета... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T09:39:00+03:00

2025-07-23T09:39:00+03:00

2025-07-23T10:34:00+03:00

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Владимира Зеленского ждут сложности в отношениях с Западом после ликвидации Национального антикоррупционного бюро Украины, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х. "Запад ополчился на Зеленского, поскольку он сократил полномочия "независимых антикоррупционных органов", — говорится в публикации. Дизен добавил, что эти органы управляются Вашингтоном и их нельзя назвать независимыми.Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявили депутаты, глава киевского режима уже подписал законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность из-за этих событий и планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.

https://ria.ru/20250723/koshkovich-2030764398.html

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в мире, украина, владимир зеленский