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В США отказались от поддержки Зеленского на переговорах с Россией - РИА Новости, 23.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:10 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030744947.html
В США отказались от поддержки Зеленского на переговорах с Россией
В США отказались от поддержки Зеленского на переговорах с Россией - РИА Новости, 23.07.2025
В США отказались от поддержки Зеленского на переговорах с Россией
Подписать мирный договор с Россией должен не Владимир Зеленский, а новый президент, избранный на всеобщем голосовании, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T03:10:00+03:00
2025-07-23T03:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
ларри джонсон
владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Подписать мирный договор с Россией должен не Владимир Зеленский, а новый президент, избранный на всеобщем голосовании, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube.“Я думаю, что есть очевидные причины для его отстранения (Зеленского. — Прим. ред.), и это один из тех моментов, на которых русские настаивали и будут настаивать в переговорах. Любое окончательное соглашение не может подписать Зеленским. Его должен подписать тот, кого действительно избрал народ. Зеленский превысил срок своих полномочий, объявив военное положение. Он более не легитимный президент, по крайней мере, в глазах России”, —отметил он.В то же время, как считает Джонсон, глава киевского режима провел зачистку среди оппозиционеров, которые могли бы составить ему конкуренцию на возможных выборах, из-за чего поиск нового кандидата на пост президента становится еще сложнее.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что гражданские органы власти Украины утратили легитимность вместе с президентом Зеленским, поскольку все ключевые назначения, включая губернаторов, осуществляются через его администрацию. Российский лидер подчеркнул, что конституционный порядок нарушился из-за отсутствия выборов, что ставит под сомнение законность всей вертикали власти.
https://ria.ru/20250722/kiev-2030493326.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, ларри джонсон, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Ларри Джонсон, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
В США отказались от поддержки Зеленского на переговорах с Россией

Джонсон: мирный договор с Россией должен подписать новый легитимный президент

© Getty Images / Serdar OzsoyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Getty Images / Serdar Ozsoy
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Подписать мирный договор с Россией должен не Владимир Зеленский, а новый президент, избранный на всеобщем голосовании, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube.
“Я думаю, что есть очевидные причины для его отстранения (Зеленского. — Прим. ред.), и это один из тех моментов, на которых русские настаивали и будут настаивать в переговорах. Любое окончательное соглашение не может подписать Зеленским. Его должен подписать тот, кого действительно избрал народ. Зеленский превысил срок своих полномочий, объявив военное положение. Он более не легитимный президент, по крайней мере, в глазах России”, —отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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Вчера, 08:00
В то же время, как считает Джонсон, глава киевского режима провел зачистку среди оппозиционеров, которые могли бы составить ему конкуренцию на возможных выборах, из-за чего поиск нового кандидата на пост президента становится еще сложнее.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что гражданские органы власти Украины утратили легитимность вместе с президентом Зеленским, поскольку все ключевые назначения, включая губернаторов, осуществляются через его администрацию. Российский лидер подчеркнул, что конституционный порядок нарушился из-за отсутствия выборов, что ставит под сомнение законность всей вертикали власти.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
"Я календарь переверну!" Украине осталось меньше пятидесяти дней
21 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийЛарри ДжонсонВладимир ПутинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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