https://ria.ru/20250723/zelenskij-2030951860.html

FT раскрыла, почему Зеленский спешил взять под контроль НАБУ и САП

FT раскрыла, почему Зеленский спешил взять под контроль НАБУ и САП - РИА Новости, 23.07.2025

FT раскрыла, почему Зеленский спешил взять под контроль НАБУ и САП

Владимир Зеленский торопился взять под контроль антикоррупционные органы на Украине из-за идущих расследований в отношении лиц из его окружения, пишет газета... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T19:22:00+03:00

2025-07-23T19:22:00+03:00

2025-07-23T19:23:00+03:00

в мире

киев

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владимир зеленский

руслан кравченко

андрей ермак

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский торопился взять под контроль антикоррупционные органы на Украине из-за идущих расследований в отношении лиц из его окружения, пишет газета Financial Times. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. "По словам нескольких законодателей и западных дипломатов, знакомых с ситуацией, спешные мероприятия по передаче антикоррупционных органов под контроль назначенного Зеленским генерального прокурора Руслана Кравченко, были предприняты в минувшие выходные президентом и влиятельным руководителем его офиса Андреем Ермаком. Судя по всему, такая спешка была вызвана ведущимися расследованиями в отношении членов окружения Зеленского и его желанием ещё больше укрепить контроль над влиятельными институтами власти", - говорится в материале на сайте издания. Как сообщают западные журналисты, офис Зеленского спланировал принятие закона, ограничивающего полномочия НАБУ и САП, таким образом, чтобы оно прошло максимально незаметно для западных союзников Киева. По данным FT, украинским депутатам поступило указание в определенный день обязательно явиться на голосование по законопроекту и обеспечить его принятие. По данным западных журналистов, законопроект был принят так быстро потому, что в уже прошедший первое чтение документ, изначально не имевший никакого отношения к НАБУ и САП, были внесены поправки об антикоррупционных структурах, после чего его в ускоренном режиме провели через все необходимые процедуры. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.

https://ria.ru/20250723/zakharova--2030764557.html

https://ria.ru/20250723/ukraina-2030746389.html

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