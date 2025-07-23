https://ria.ru/20250723/zelenskij-2030771762.html
В "Центре противодействия коррупции" рассказали о планах Зеленского
В "Центре противодействия коррупции" рассказали о планах Зеленского - РИА Новости, 23.07.2025
В "Центре противодействия коррупции" рассказали о планах Зеленского
Владимир Зеленский после подписания закона об ограничении прав антикоррупционных органов примется за уничтожение свободных украинских медиа и зачистке... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T09:42:00+03:00
2025-07-23T09:42:00+03:00
2025-07-23T09:42:00+03:00
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владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский после подписания закона об ограничении прав антикоррупционных органов примется за уничтожение свободных украинских медиа и зачистке командования ВСУ, а также попытается сфальсифицировать возможные выборы, что в конечном счете приведет к массовым общественным протестам, заявил глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. "Далее (после подписания закона об ограничении прав НАБУ и САП – ред.) Зеленский попытается уничтожить свободные медиа и закрыть или запугать критиков и разоблачителей. Потом – ближе к выборам – переключится на военных. Когда же он поймет, что и это не помогает выиграть выборы, то попытается их сфальсифицировать. Это со своей стороны приведет к далеко не мирному противостоянию на улицах. Это один из самых негативных сценариев, но именно за ним мы сейчас движемся. Вернее, за ним идет Зеленский и тянет за собой Украину", - написал Шабунин в своем Telegram-канале. По его словам, чтобы выиграть выборы шансов у Зеленского все меньше. Он понимает, что после проигрыша нужно будет ответить на многие процессуальные вопросы. "Отвечать придется и ему, и всем его любимым друзьям, которых он спас от тюрьмы, уничтожив независимость НАБУ и САП. Мы больше не демократия. Раздирание силовиками век для разблокировки FaceID, препятствование фиксации побоев, шабаш в Раде, давление на публичных военных", - добавил Шабунин. Глава организации отметил, что Зеленский уже развернул гибридный режим с элементами авторитаризма и клептократии. Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая 2024 года, а официальный Киев настаивает, что Зеленский остается легитимным до избрания нового главы государства.
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030771081.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В "Центре противодействия коррупции" рассказали о планах Зеленского
Шабунин: Зеленский после ограничения НАБУ примется за уничтожение свободы СМИ
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский после подписания закона об ограничении прав антикоррупционных органов примется за уничтожение свободных украинских медиа и зачистке командования ВСУ, а также попытается сфальсифицировать возможные выборы, что в конечном счете приведет к массовым общественным протестам, заявил глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин.
Во вторник Верховная рада
поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский
подписал соответствующий закон. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
"Далее (после подписания закона об ограничении прав НАБУ и САП – ред.) Зеленский попытается уничтожить свободные медиа и закрыть или запугать критиков и разоблачителей. Потом – ближе к выборам – переключится на военных. Когда же он поймет, что и это не помогает выиграть выборы, то попытается их сфальсифицировать. Это со своей стороны приведет к далеко не мирному противостоянию на улицах. Это один из самых негативных сценариев, но именно за ним мы сейчас движемся. Вернее, за ним идет Зеленский и тянет за собой Украину", - написал Шабунин в своем Telegram-канале.
По его словам, чтобы выиграть выборы шансов у Зеленского все меньше. Он понимает, что после проигрыша нужно будет ответить на многие процессуальные вопросы. "Отвечать придется и ему, и всем его любимым друзьям, которых он спас от тюрьмы, уничтожив независимость НАБУ и САП. Мы больше не демократия. Раздирание силовиками век для разблокировки FaceID, препятствование фиксации побоев, шабаш в Раде, давление на публичных военных", - добавил Шабунин.
Глава организации отметил, что Зеленский уже развернул гибридный режим с элементами авторитаризма и клептократии.
Президентские выборы на Украине
должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая 2024 года, а официальный Киев
настаивает, что Зеленский остается легитимным до избрания нового главы государства.