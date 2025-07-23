https://ria.ru/20250723/zapad-2030800715.html

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО за сутки

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 23.07.2025

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО за сутки

Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 250... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T12:10:00+03:00

2025-07-23T12:10:00+03:00

2025-07-23T12:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

донецкая народная республика

изюм (город)

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Изюм и Андреевка в Харьковской области, Карповка, Шандриголово и Дробышево в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили более 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, реактивная система залпового огня и два орудия полевой артиллерии западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

донецкая народная республика

изюм (город)

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безопасность, харьковская область, донецкая народная республика, изюм (город), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)