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Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО за сутки
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 23.07.2025
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО за сутки
Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 250... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:10:00+03:00
2025-07-23T12:10:00+03:00
2025-07-23T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
донецкая народная республика
изюм (город)
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Изюм и Андреевка в Харьковской области, Карповка, Шандриголово и Дробышево в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили более 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, реактивная система залпового огня и два орудия полевой артиллерии западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
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харьковская область
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безопасность, харьковская область, донецкая народная республика, изюм (город), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Изюм (город), Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 250 военных в зоне действий "Запада" за сутки