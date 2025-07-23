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"Изменит ход войны": катастрофа на Украине вызвала истерику на Западе - РИА Новости, 23.07.2025
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02:30 23.07.2025 (обновлено: 05:59 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/zapad-2030743768.html
"Изменит ход войны": катастрофа на Украине вызвала истерику на Западе
"Изменит ход войны": катастрофа на Украине вызвала истерику на Западе - РИА Новости, 23.07.2025
"Изменит ход войны": катастрофа на Украине вызвала истерику на Западе
Политическое затишье в Европе и игнорирование катастрофы на Украине полностью изменит ход конфликта, пишет журналист Хамиш де Бреттон-Гордон для Telegraph. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T02:30:00+03:00
2025-07-23T05:59:00+03:00
в мире
украина
европа
киев
джон хили
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Политическое затишье в Европе и игнорирование катастрофы на Украине полностью изменит ход конфликта, пишет журналист Хамиш де Бреттон-Гордон для Telegraph."После недавнего вмешательства президента Трампа, которое, возможно, изменит ход войны на Украине, европейские лидеры и страны обратили свой взор куда угодно, но не на Восток", — указано в статье.Журналист отмечает, что многие западные политики сейчас либо находятся в отпуске, либо полностью поглощены мыслями о нем. По его мнению, политики якобы не имеют права на отпуск, когда ситуация на Украине становится хуже с каждым днем."В минувшие выходные нас с некоторой помпой заставили поверить, что министр обороны Великобритании Джон Хили собирается оживить коалицию желающих и резко увеличить поставки оружия на Украину. &lt;…&gt;Эта хваленая речь не произвела никакого эффекта", — заключил Бреттон-Гордон.Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германий вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия Венгрия и другие государства отказались от участия в инициативе.В понедельник состоялось заседание контактной группы по помощи Киеву, в рамках которой министр обороны Британии Джон Хили собирался предложить 50-дневную кампанию по вооружению Украины. В частности, Британия и Германия должны были достичь договоренности о приобретении ракет ПВО для Киева с использованием средств Берлина в размере 170 миллионов евро, но никаких заявлений по итогам заседания сделано не было.
https://ria.ru/20250723/protesty-2030740828.html
https://ria.ru/20250723/ukraina-2030738033.html
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в мире, украина, европа, киев, джон хили
В мире, Украина, Европа, Киев, Джон Хили
"Изменит ход войны": катастрофа на Украине вызвала истерику на Западе

Журналист Гордон: европейцы игнорируют катастрофу на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Политическое затишье в Европе и игнорирование катастрофы на Украине полностью изменит ход конфликта, пишет журналист Хамиш де Бреттон-Гордон для Telegraph.
"После недавнего вмешательства президента Трампа, которое, возможно, изменит ход войны на Украине, европейские лидеры и страны обратили свой взор куда угодно, но не на Восток", — указано в статье.
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Журналист отмечает, что многие западные политики сейчас либо находятся в отпуске, либо полностью поглощены мыслями о нем. По его мнению, политики якобы не имеют права на отпуск, когда ситуация на Украине становится хуже с каждым днем.
"В минувшие выходные нас с некоторой помпой заставили поверить, что министр обороны Великобритании Джон Хили собирается оживить коалицию желающих и резко увеличить поставки оружия на Украину. <…>Эта хваленая речь не произвела никакого эффекта", — заключил Бреттон-Гордон.
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В понедельник состоялось заседание контактной группы по помощи Киеву, в рамках которой министр обороны Британии Джон Хили собирался предложить 50-дневную кампанию по вооружению Украины. В частности, Британия и Германия должны были достичь договоренности о приобретении ракет ПВО для Киева с использованием средств Берлина в размере 170 миллионов евро, но никаких заявлений по итогам заседания сделано не было.
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