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В экстренных службах назвали возможную причину пожара в Москве - РИА Новости, 23.07.2025
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10:09 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/zamykanie-2030776390.html
В экстренных службах назвали возможную причину пожара в Москве
В экстренных службах назвали возможную причину пожара в Москве - РИА Новости, 23.07.2025
В экстренных службах назвали возможную причину пожара в Москве
Короткое замыкание могло стать причиной пожара на Мытной улице в Москве, где погиб один человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 23.07.2025
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происшествия
москва
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Короткое замыкание могло стать причиной пожара на Мытной улице в Москве, где погиб один человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Ранее МЧС Москвы сообщало, что на Мытной улице загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже жилого дома. Один человек погиб, девять пострадали. Позднее возгорание было локализовано на площади 100 квадратных метров. Столичная прокуратура контролирует ход проверки по факту пожара. "Предварительно, короткое замыкание стало причиной возгорания", - сказал собеседник агентства.
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Кадры с места пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве
Кадры с места пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В экстренных службах назвали возможную причину пожара в Москве

Короткое замыкание могло стать причиной пожара на Мытной улице в Москве

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Короткое замыкание могло стать причиной пожара на Мытной улице в Москве, где погиб один человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее МЧС Москвы сообщало, что на Мытной улице загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже жилого дома. Один человек погиб, девять пострадали. Позднее возгорание было локализовано на площади 100 квадратных метров. Столичная прокуратура контролирует ход проверки по факту пожара.
"Предварительно, короткое замыкание стало причиной возгорания", - сказал собеседник агентства.
Экстренные службы на месте пожара в многоквартирном доме на Мытной улице в Москве. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Движение по улице Мытная в Москве перекрыли из-за пожара
05:42
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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