https://ria.ru/20250723/zamykanie-2030776390.html

В экстренных службах назвали возможную причину пожара в Москве

В экстренных службах назвали возможную причину пожара в Москве - РИА Новости, 23.07.2025

В экстренных службах назвали возможную причину пожара в Москве

Короткое замыкание могло стать причиной пожара на Мытной улице в Москве, где погиб один человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T10:09:00+03:00

2025-07-23T10:09:00+03:00

2025-07-23T10:09:00+03:00

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Короткое замыкание могло стать причиной пожара на Мытной улице в Москве, где погиб один человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Ранее МЧС Москвы сообщало, что на Мытной улице загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже жилого дома. Один человек погиб, девять пострадали. Позднее возгорание было локализовано на площади 100 квадратных метров. Столичная прокуратура контролирует ход проверки по факту пожара. "Предварительно, короткое замыкание стало причиной возгорания", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250723/moskva-2030753421.html

москва

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Кадры с места пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве Кадры с места пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве 2025-07-23T10:09 true PT0M09S

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)