https://ria.ru/20250723/zakony-2030896891.html

Путин подписал пакет законов об экономике и инфраструктуре

Путин подписал пакет законов об экономике и инфраструктуре - РИА Новости, 23.07.2025

Путин подписал пакет законов об экономике и инфраструктуре

Президент Владимир Путин подписал пакет законов об экономике, инфраструктуре и соцподдержке граждан. Ключевые документы — в материале РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T17:23:00+03:00

2025-07-23T17:23:00+03:00

2025-07-23T17:51:00+03:00

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал пакет законов об экономике, инфраструктуре и соцподдержке граждан. Ключевые документы — в материале РИА Новости.СоцподдержкаЭкономикаИнфраструктураПравопорядок

https://ria.ru/20250630/lgoty-2025970618.html

https://ria.ru/20250620/putin-2024282886.html

https://ria.ru/20250508/putin-2015765447.html

https://ria.ru/20250620/rossiya-2024275354.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин