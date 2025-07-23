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Путин подписал пакет законов об экономике и инфраструктуре - РИА Новости, 23.07.2025
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17:23 23.07.2025 (обновлено: 17:51 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/zakony-2030896891.html
Путин подписал пакет законов об экономике и инфраструктуре
Путин подписал пакет законов об экономике и инфраструктуре - РИА Новости, 23.07.2025
Путин подписал пакет законов об экономике и инфраструктуре
Президент Владимир Путин подписал пакет законов об экономике, инфраструктуре и соцподдержке граждан. Ключевые документы — в материале РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2025
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россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал пакет законов об экономике, инфраструктуре и соцподдержке граждан. Ключевые документы — в материале РИА Новости.СоцподдержкаЭкономикаИнфраструктураПравопорядок
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин

Путин подписал пакет законов об экономике и инфраструктуре

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал пакет законов об экономике, инфраструктуре и соцподдержке граждан. Ключевые документы — в материале РИА Новости.
Соцподдержка
  • Пособие по беременности для российских студенток с 1 сентября вырастет до 100% регионального прожиточного минимума независимо от получения стипендии.
  • Закон о защите прав граждан, отказавшихся от приватизации жилья.
  • Закон о 50-процентной скидке при уплате госпошлины за нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимости членам семьи и близким родственникам.
  • Регионы получат право компенсировать льготникам расходы на оплату энергосервисных контрактов в многоквартирных домах.
  • Главы регионов смогут принимать решение о введении в действие плана гражданской обороны и защиты населения.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Эксперт перечислила льготы, которые положены пенсионерам в России
30 июня, 02:15
Экономика
  • Банки должны будут обеспечить клиентам возможность проведения операций с цифровым рублем, а также использования универсального QR-кода.
  • Закон о продлении до конца 2030 года нулевой ставки НДС для гостиниц, повышении до трех миллиардов рублей предельного дохода предприятий общепита для освобождения от этого налога и других льготах для бизнеса.
  • "Газпром" сможет избежать дополнительной налоговой нагрузки из-за прощенных долгов оператора "Северного потока — 2" — компании Nord Stream 2 AG.
  • Закон, направленный на развитие в России синдицированного кредитования в целях увеличения финансирования инвестиционных проектов.
  • Закон, запрещающий начислять пени по просроченным кредитам умершего заемщика до вступления его наследников в наследство.
  • Закон о налоговых льготах для компаний за выплаты сотрудникам за рождение или усыновление детей.
  • Вводятся льготы для туроператоров, работающих с дружественными странами.
  • Закон об исполнении бюджета Соцфонда за 2024 год.
  • Закон об исполнении бюджета ФОМС за 2024 год.
  • Увеличивается срок подачи заявки на получение патента на изобретение после раскрытия информации о нем — с шести до 12 месяцев.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Путин рассказал, на чем должна базироваться конкурентоспособность экономики
20 июня, 16:22
Инфраструктура
  • Закон об обязательном применении государственной информационной системы пространственных данных при кадастровой оценке.
  • Операторы связи смогут устанавливать сооружения связи в границах полос отвода автомобильных дорог.
  • Закон, который усиливает контроль за международными автомобильными перевозками, в том числе запрещает выезд из России иностранных тяжеловесных транспортных средств при наличии неоплаченных штрафов за вред дорогам.
  • Закон о порядке учета мелиоративных систем и гидротехнических сооружений.
  • Перевозки по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург будут облагаться нулевым НДС на период с 2028 по 2064 год.
  • Отмена НДС при поставках электроэнергии в новые регионы до 2028 года.
  • Закон о центрах обработки данных, которым в том числе закрепляются полномочия Минцифры по ведению реестра дата-центров.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи c председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Путин рассказал о планах России и Китая в сфере транспортной инфраструктуры
8 мая, 12:12
Правопорядок
  • За осквернение захоронений защитников Отечества теперь будет грозить уголовная ответственность.
  • ФСБ сможет создавать свои следственные изоляторы, также в ведение спецслужбы возвращаются СИЗО центрального подчинения ФСИН России.
  • Организацию могут признать экстремистской из-за деятельности ее основателя.
  • Белорусы смогут избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в России, россияне получат такое же право в Белоруссии.
  • Расширяется применение принудительных работ как самостоятельного вида уголовного наказания.
  • Уточняется порядок исполнения наказания в виде исправительных работ.
  • За производство, хранение, перевозку, сбыт и продажу табачной и никотинсодержащей продукции без обязательной маркировки или информации вводится уголовная ответственность.
  • Закон о безвозмездной передаче конфискованных немаркированных товаров.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Путин заявил о необходимости донастраивать трудовое законодательство
20 июня, 16:08
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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