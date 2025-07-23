Путин подписал пакет законов об экономике и инфраструктуре
Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал пакет законов об экономике, инфраструктуре и соцподдержке граждан. Ключевые документы — в материале РИА Новости.
Соцподдержка
- Пособие по беременности для российских студенток с 1 сентября вырастет до 100% регионального прожиточного минимума независимо от получения стипендии.
- Закон о защите прав граждан, отказавшихся от приватизации жилья.
- Закон о 50-процентной скидке при уплате госпошлины за нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимости членам семьи и близким родственникам.
- Регионы получат право компенсировать льготникам расходы на оплату энергосервисных контрактов в многоквартирных домах.
- Главы регионов смогут принимать решение о введении в действие плана гражданской обороны и защиты населения.
Экономика
- Банки должны будут обеспечить клиентам возможность проведения операций с цифровым рублем, а также использования универсального QR-кода.
- Закон о продлении до конца 2030 года нулевой ставки НДС для гостиниц, повышении до трех миллиардов рублей предельного дохода предприятий общепита для освобождения от этого налога и других льготах для бизнеса.
- "Газпром" сможет избежать дополнительной налоговой нагрузки из-за прощенных долгов оператора "Северного потока — 2" — компании Nord Stream 2 AG.
- Закон, направленный на развитие в России синдицированного кредитования в целях увеличения финансирования инвестиционных проектов.
- Закон, запрещающий начислять пени по просроченным кредитам умершего заемщика до вступления его наследников в наследство.
- Закон о налоговых льготах для компаний за выплаты сотрудникам за рождение или усыновление детей.
- Вводятся льготы для туроператоров, работающих с дружественными странами.
- Закон об исполнении бюджета Соцфонда за 2024 год.
- Закон об исполнении бюджета ФОМС за 2024 год.
- Увеличивается срок подачи заявки на получение патента на изобретение после раскрытия информации о нем — с шести до 12 месяцев.
Инфраструктура
- Закон об обязательном применении государственной информационной системы пространственных данных при кадастровой оценке.
- Операторы связи смогут устанавливать сооружения связи в границах полос отвода автомобильных дорог.
- Закон, который усиливает контроль за международными автомобильными перевозками, в том числе запрещает выезд из России иностранных тяжеловесных транспортных средств при наличии неоплаченных штрафов за вред дорогам.
- Закон о порядке учета мелиоративных систем и гидротехнических сооружений.
- Перевозки по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург будут облагаться нулевым НДС на период с 2028 по 2064 год.
- Отмена НДС при поставках электроэнергии в новые регионы до 2028 года.
- Закон о центрах обработки данных, которым в том числе закрепляются полномочия Минцифры по ведению реестра дата-центров.
Правопорядок
- За осквернение захоронений защитников Отечества теперь будет грозить уголовная ответственность.
- ФСБ сможет создавать свои следственные изоляторы, также в ведение спецслужбы возвращаются СИЗО центрального подчинения ФСИН России.
- Организацию могут признать экстремистской из-за деятельности ее основателя.
- Белорусы смогут избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в России, россияне получат такое же право в Белоруссии.
- Расширяется применение принудительных работ как самостоятельного вида уголовного наказания.
- Уточняется порядок исполнения наказания в виде исправительных работ.
- За производство, хранение, перевозку, сбыт и продажу табачной и никотинсодержащей продукции без обязательной маркировки или информации вводится уголовная ответственность.
- Закон о безвозмездной передаче конфискованных немаркированных товаров.