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Путин подписал закон о наказании за осквернение воинских захоронений

Путин подписал закон о наказании за осквернение воинских захоронений - РИА Новости, 23.07.2025

Путин подписал закон о наказании за осквернение воинских захоронений

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за осквернение захоронений защитников Отечества, соответствующий документ... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T16:44:00+03:00

2025-07-23T16:44:00+03:00

2025-07-23T16:46:00+03:00

владимир путин

россия

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за осквернение захоронений защитников Отечества, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Законом вносятся изменения в статью 243.4 Уголовного кодекса РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России).Документом устанавливается уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России, по аналогии с действующей уголовной ответственностью за уничтожение или повреждение указанных сооружений, объектов.Уголовная ответственность – мера серьезная, но оправданная в условиях, когда недружественные страны Запада пытаются исказить историю, уничтожают мемориалы, памятники и захоронения советских воинов, благодаря которым они сегодня живут, отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.По его словам, задача состоит в том, чтобы защитить память о погибших героях, не допустить осквернения их могил.

https://ria.ru/20250715/gd-2029232823.html

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владимир путин, россия, вячеслав володин, госдума рф