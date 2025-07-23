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Путин подписал закон о наказании за осквернение воинских захоронений - РИА Новости, 23.07.2025
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16:44 23.07.2025 (обновлено: 16:46 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/zakon-2030886386.html
Путин подписал закон о наказании за осквернение воинских захоронений
Путин подписал закон о наказании за осквернение воинских захоронений - РИА Новости, 23.07.2025
Путин подписал закон о наказании за осквернение воинских захоронений
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за осквернение захоронений защитников Отечества, соответствующий документ... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:44:00+03:00
2025-07-23T16:46:00+03:00
владимир путин
россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за осквернение захоронений защитников Отечества, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Законом вносятся изменения в статью 243.4 Уголовного кодекса РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России).Документом устанавливается уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России, по аналогии с действующей уголовной ответственностью за уничтожение или повреждение указанных сооружений, объектов.Уголовная ответственность – мера серьезная, но оправданная в условиях, когда недружественные страны Запада пытаются исказить историю, уничтожают мемориалы, памятники и захоронения советских воинов, благодаря которым они сегодня живут, отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.По его словам, задача состоит в том, чтобы защитить память о погибших героях, не допустить осквернения их могил.
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владимир путин, россия, вячеслав володин, госдума рф
Владимир Путин, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Путин подписал закон о наказании за осквернение воинских захоронений

Путин подписал закон о наказании за осквернение захоронений защитников Отечества

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за осквернение захоронений защитников Отечества, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом вносятся изменения в статью 243.4 Уголовного кодекса РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России).
Документом устанавливается уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России, по аналогии с действующей уголовной ответственностью за уничтожение или повреждение указанных сооружений, объектов.
Уголовная ответственность – мера серьезная, но оправданная в условиях, когда недружественные страны Запада пытаются исказить историю, уничтожают мемориалы, памятники и захоронения советских воинов, благодаря которым они сегодня живут, отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, задача состоит в том, чтобы защитить память о погибших героях, не допустить осквернения их могил.
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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15 июля, 14:02
 
Владимир ПутинРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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