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Закон об ограничении антикоррупционных структур демотивирует ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2025
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14:09 23.07.2025 (обновлено: 15:24 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/zakon-2030840767.html
Закон об ограничении антикоррупционных структур демотивирует ВСУ, пишут СМИ
Закон об ограничении антикоррупционных структур демотивирует ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2025
Закон об ограничении антикоррупционных структур демотивирует ВСУ, пишут СМИ
Принятие закона об ограничении антикоррупционных органов на Украине лишает солдат ВСУ мотивации, пожаловался журналистам газеты Politico экс-военнослужащий... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T14:09:00+03:00
2025-07-23T15:24:00+03:00
в мире
украина
киев
львов
владимир зеленский
вооруженные силы украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
politico
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Принятие закона об ограничении антикоррупционных органов на Украине лишает солдат ВСУ мотивации, пожаловался журналистам газеты Politico экс-военнослужащий украинской армии. Издание опубликовало материал о протестах, прошедших во вторник на Украине, против подписанного Владимиром Зеленским закона о серьезном ограничении антикоррупционных ведомств. Среди участников митингов, пообщавшихся с западным журналистам, был экс-военнослужащий ВСУ Александр Терен, заявивший о недовольстве военнослужащих борьбой Зеленского с антикоррупционными ведомствами. "Это вредоносный закон, который нельзя принимать во время действия военного положения. Странно, что законодатели приняли его, несмотря на мнение людей... Военнослужащим очень сложно найти мотивацию для продолжения сопротивления российскому наступлению. Мы теряем километры территории. Такие решения демотивируют нас. Трудно сражаться за тех, кто принимает такие законы", - приводит издание слова бывшего военнослужащего в материале на своем сайте. Немецкий военный эксперт Нико Ланге также говорит о том, что тема актуальна для военных ВСУ и "важна для их мотивации", поскольку антикоррупционные власти в том числе занимаются расследованием коррупции при заключении договоров на закупки и на поставки вооружения."Эксперты бьют тревогу и предупреждают об ослаблении украинской армии из-за решения Зеленского. Военный эксперт Нико Ланге предупреждает - армия может потерять волю продолжать сражаться, если у нее появится впечатление, что рыба, как в поговорке, гниет с головы", - говорится в публикации немецкой газеты Bild по итогам разговора с экспертом.Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Поздним вечером вторника закон был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
https://ria.ru/20250723/mid-2030790774.html
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в мире, украина, киев, львов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), politico
В мире, Украина, Киев, Львов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Politico
Закон об ограничении антикоррупционных структур демотивирует ВСУ, пишут СМИ

Politico: закон о НАБУ и САП демотивирует ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Принятие закона об ограничении антикоррупционных органов на Украине лишает солдат ВСУ мотивации, пожаловался журналистам газеты Politico экс-военнослужащий украинской армии.
Издание опубликовало материал о протестах, прошедших во вторник на Украине, против подписанного Владимиром Зеленским закона о серьезном ограничении антикоррупционных ведомств. Среди участников митингов, пообщавшихся с западным журналистам, был экс-военнослужащий ВСУ Александр Терен, заявивший о недовольстве военнослужащих борьбой Зеленского с антикоррупционными ведомствами.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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"Это вредоносный закон, который нельзя принимать во время действия военного положения. Странно, что законодатели приняли его, несмотря на мнение людей... Военнослужащим очень сложно найти мотивацию для продолжения сопротивления российскому наступлению. Мы теряем километры территории. Такие решения демотивируют нас. Трудно сражаться за тех, кто принимает такие законы", - приводит издание слова бывшего военнослужащего в материале на своем сайте.
Немецкий военный эксперт Нико Ланге также говорит о том, что тема актуальна для военных ВСУ и "важна для их мотивации", поскольку антикоррупционные власти в том числе занимаются расследованием коррупции при заключении договоров на закупки и на поставки вооружения.
"Эксперты бьют тревогу и предупреждают об ослаблении украинской армии из-за решения Зеленского. Военный эксперт Нико Ланге предупреждает - армия может потерять волю продолжать сражаться, если у нее появится впечатление, что рыба, как в поговорке, гниет с головы", - говорится в публикации немецкой газеты Bild по итогам разговора с экспертом.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Поздним вечером вторника закон был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
"Зеля — черт!" Диктатор Украины эффектно сорвался с поводка
09:59
 
В миреУкраинаКиевЛьвовВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Politico
 
 
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