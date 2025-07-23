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Путин разрешил признавать организацию экстремистской за действия основателя
Путин разрешил признавать организацию экстремистской за действия основателя - РИА Новости, 23.07.2025
Путин разрешил признавать организацию экстремистской за действия основателя
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому организация может получить статус экстремистской из-за приговора, вынесенного руководителю,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T13:06:00+03:00
2025-07-23T13:06:00+03:00
2025-07-23T13:06:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому организация может получить статус экстремистской из-за приговора, вынесенного руководителю, основателю или участнику за экстремистскую деятельность. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Экстремистское сообщество также может быть признано экстремистской организацией после вступления в законную силу обвинительного приговора по уголовному делу в отношении лица за создание сообщества, предусмотренного статьей 282.1 УК РФ "организация экстремистского сообщества", за руководство этим сообществом или участие в нем.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин разрешил признавать организацию экстремистской за действия основателя
Путин подписал закон о признании организации экстремисткой за действия главы