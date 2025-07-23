https://ria.ru/20250723/zakon-2030822873.html

Путин разрешил признавать организацию экстремистской за действия основателя

Путин разрешил признавать организацию экстремистской за действия основателя - РИА Новости, 23.07.2025

Путин разрешил признавать организацию экстремистской за действия основателя

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому организация может получить статус экстремистской из-за приговора, вынесенного руководителю,... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T13:06:00+03:00

2025-07-23T13:06:00+03:00

2025-07-23T13:06:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому организация может получить статус экстремистской из-за приговора, вынесенного руководителю, основателю или участнику за экстремистскую деятельность. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Экстремистское сообщество также может быть признано экстремистской организацией после вступления в законную силу обвинительного приговора по уголовному делу в отношении лица за создание сообщества, предусмотренного статьей 282.1 УК РФ "организация экстремистского сообщества", за руководство этим сообществом или участие в нем.

https://ria.ru/20250722/vpn-2030615198.html

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россия, владимир путин, общество