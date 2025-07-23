Захарова прокомментировала отмену концерта Гергиева в Италии
Захарова, комментируя отмену концерта Гергиева в Италии, процитировала Библию
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев
Дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала отмену концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Италии.
"Мне напоминает Библию. Не мечите бисер перед свиньями", — сказала она в эфире радио Sputnik.
"Это дарование, этот гений, который нам всем посчастливилось видеть, слышать Гергиева, понимаете? Это дар Божий, и не только у него — а это нам подарено счастье слушать и смотреть Гергиева", — добавила она.
По словам Захаровой, украинские активисты уже разрушили свою страну, а теперь разрушают культуру Италии.
"Им только дай пирожок, булочку, печеньку, им только дай пособие по безработице. <…> Потому что они не желают работать. Нигде. Ни у себя на родине, на Украине, ни отъехав <…> Лишь бы дали куда выйти. Майдан? Пойдут на Майдан. Какая-нибудь площадь в центре итальянского города? Значит, туда — себя проявить. А когда они себя проявляют, то получается вот такая страшная козябра", — заключила представитель МИД.
Филармонический оркестр города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должен был выступить 27 июля в Королевском дворце Казерты. Украинские активисты, антироссийские политики и сбежавшие из России "оппозиционеры" запустили в соцсетях кампанию по отмене концерта. В результате администрация дворца Козерты отменила выступление, а министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал это решение. Как отметил посол в Риме Алексей Парамонов, правительство Италии подчиняет культурную политику требованиям украинских мигрантов и их политического лобби.
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