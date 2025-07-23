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Захарова прокомментировала отмену концерта Гергиева в Италии - РИА Новости, 23.07.2025
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09:26 23.07.2025 (обновлено: 11:52 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/zaharova-2030768936.html
Захарова прокомментировала отмену концерта Гергиева в Италии
Захарова прокомментировала отмену концерта Гергиева в Италии - РИА Новости, 23.07.2025
Захарова прокомментировала отмену концерта Гергиева в Италии
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала отмену концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Италии. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T09:26:00+03:00
2025-07-23T11:52:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала отмену концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Италии. "Мне напоминает Библию. Не мечите бисер перед свиньями", — сказала она в эфире радио Sputnik. Дипломат отметила, что Россия столетиями передает из поколения в поколение лучшие произведения цивилизации, а Гергиев — это достояние всего человечества. "Это дарование, этот гений, который нам всем посчастливилось видеть, слышать Гергиева, понимаете? Это дар Божий, и не только у него — а это нам подарено счастье слушать и смотреть Гергиева", — добавила она. По словам Захаровой, украинские активисты уже разрушили свою страну, а теперь разрушают культуру Италии. "Им только дай пирожок, булочку, печеньку, им только дай пособие по безработице. &lt;…&gt; Потому что они не желают работать. Нигде. Ни у себя на родине, на Украине, ни отъехав &lt;…&gt; Лишь бы дали куда выйти. Майдан? Пойдут на Майдан. Какая-нибудь площадь в центре итальянского города? Значит, туда — себя проявить. А когда они себя проявляют, то получается вот такая страшная козябра", — заключила представитель МИД. Филармонический оркестр города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должен был выступить 27 июля в Королевском дворце Казерты. Украинские активисты, антироссийские политики и сбежавшие из России "оппозиционеры" запустили в соцсетях кампанию по отмене концерта. В результате администрация дворца Козерты отменила выступление, а министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал это решение. Как отметил посол в Риме Алексей Парамонов, правительство Италии подчиняет культурную политику требованиям украинских мигрантов и их политического лобби.
https://ria.ru/20250722/evrodeputat-2030577542.html
https://ria.ru/20250721/italija-2030461184.html
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в мире, италия, россия, украина, валерий гергиев, мария захарова, алексей парамонов, мариинский театр
В мире, Италия, Россия, Украина, Валерий Гергиев, Мария Захарова, Алексей Парамонов, Мариинский театр
Захарова прокомментировала отмену концерта Гергиева в Италии

Захарова, комментируя отмену концерта Гергиева в Италии, процитировала Библию

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев
Дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала отмену концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Италии.
"Мне напоминает Библию. Не мечите бисер перед свиньями", — сказала она в эфире радио Sputnik.
Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Евродепутат прокомментировал отмену концерта Гергиева в Италии
Вчера, 11:52
Дипломат отметила, что Россия столетиями передает из поколения в поколение лучшие произведения цивилизации, а Гергиев — это достояние всего человечества.
"Это дарование, этот гений, который нам всем посчастливилось видеть, слышать Гергиева, понимаете? Это дар Божий, и не только у него — а это нам подарено счастье слушать и смотреть Гергиева", — добавила она.
По словам Захаровой, украинские активисты уже разрушили свою страну, а теперь разрушают культуру Италии.
"Им только дай пирожок, булочку, печеньку, им только дай пособие по безработице. <…> Потому что они не желают работать. Нигде. Ни у себя на родине, на Украине, ни отъехав <…> Лишь бы дали куда выйти. Майдан? Пойдут на Майдан. Какая-нибудь площадь в центре итальянского города? Значит, туда — себя проявить. А когда они себя проявляют, то получается вот такая страшная козябра", — заключила представитель МИД.
Филармонический оркестр города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должен был выступить 27 июля в Королевском дворце Казерты. Украинские активисты, антироссийские политики и сбежавшие из России "оппозиционеры" запустили в соцсетях кампанию по отмене концерта. В результате администрация дворца Козерты отменила выступление, а министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал это решение. Как отметил посол в Риме Алексей Парамонов, правительство Италии подчиняет культурную политику требованиям украинских мигрантов и их политического лобби.
Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
В Италии назвали отмену концерта Гергиева ошибкой
21 июля, 17:29
 
В миреИталияРоссияУкраинаВалерий ГергиевМария ЗахароваАлексей ПарамоновМариинский театр
 
 
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