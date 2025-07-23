https://ria.ru/20250723/zaderzhanie-2030776287.html
Источник: в Челябинской области задержали троих чиновников
Источник: в Челябинской области задержали троих чиновников - РИА Новости, 23.07.2025
Источник: в Челябинской области задержали троих чиновников
Экс-замгубернатора Челябинской области Александр Богашов, управделами губернатора Роман Менжинский и министр имущества региона Эльдар Белоусов задержаны по делу РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T10:07:00+03:00
2025-07-23T10:07:00+03:00
2025-07-23T10:29:00+03:00
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 июл – РИА Новости. Экс-замгубернатора Челябинской области Александр Богашов, управделами губернатора Роман Менжинский и министр имущества региона Эльдар Белоусов задержаны по делу о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона."Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области, а также Центрального аппарата Следственного комитета (Москва) задержали бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова в рамках расследования дела о превышении должностных полномочий при строительстве оздоровительного комплекса", - сказал собеседник агентства.Кроме того, по его данным, задержаны управделами губернатора и правительства области Роман Менжинский и министр имущества области Эльдар Белоусов - в рамках расследования, которое ведется по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий). Богашов в настоящее время является замруководителя департамента ПАО "Новатэк" (Москва), пояснил он.По данным правоохранителей, должностными лицами через подконтрольного директора строительной компании организовано незаконное строительство оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более 50 миллионов рублей. Был организован фиктивный документооборот.Проводятся обыски по местам жительства и работы фигурантов. Решается вопрос об избрании меры пресечения, пояснил он.
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челябинская область, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, москва
Челябинская область, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Москва
Источник: в Челябинской области задержали троих чиновников
В Челябинской области задержали троих чиновников по делу о превышении полномочий