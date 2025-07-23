https://ria.ru/20250723/yuveliry-2030909508.html

Красносельские ювелиры поблагодарили Ситникова за внимание к отрасли

Красносельские ювелиры поблагодарили Ситникова за внимание к отрасли - РИА Новости, 23.07.2025

Красносельские ювелиры поблагодарили Ситникова за внимание к отрасли

Губернатор Костромской области Сергей Ситников обсудил перспективы развития ювелирного рынка с руководством и сотрудниками костромского предприятия "Иордань",... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T17:48:00+03:00

2025-07-23T17:48:00+03:00

2025-07-23T17:48:00+03:00

костромская область

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КОСТРОМА, 23 июл – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников обсудил перспективы развития ювелирного рынка с руководством и сотрудниками костромского предприятия "Иордань", ювелиры поблагодарили главу региона за внимание к вопросам развития отрасли, сообщила администрация региона. По данным областной администрации, предприятие "Иордань" организовано в 2017 году династией ювелиров Синенко - Чулковых как мастерская по изготовлению изделий православной тематики. Ювелирным делом занимаются уже шесть поколений семьи. Еще в XIX веке семья производила крестики и кольца, на которых основателю династии Федору Федоровичу Чулкову разрешили ставить именное клеймо. Его путь продолжили дети и внуки. Предприятие прошло путь от семейной мастерской до ювелирного завода с полным циклом производства. Сегодня на предприятии работает более 60 человек. Украшения выпускают по всем канонам православной церкви, используя сложные старинные техники, сочетая их с современным дизайном. Продукция пользуется спросом по всей России и странах СНГ, отмечают в обладминстрации. Регион оказывает поддержку предприятию по организации участия в деловых миссиях и бизнес-встречах, ювелирных выставках, оказывает содействие в оформлении логистических и таможенных процедур при международных поставках. "Видим, что регион большую поддержку оказывает развитию ювелирного производства. И лично Сергей Константинович. При поддержке губернатора открыт участок клеймения дополнительный, сроки сократились в разы. Для нас это очень важно", - отметила Ольга Синенко. Ювелиры предложили Сергею Ситникову поучаствовать в создании ювелирного изделия. Вооружившись горелкой и флюсом, глава региона лично выполнил спайку шва на кольце. Губернатор поддержал идею руководства ювелирного производства об открытии интерактивного музея, посвященного истории семейного промысла. В частности, воспроизвести дом семьи ювелиров и баню, где еще столетия назад производили первые ювелирные украшения. "Идея хорошая. Надо делать объект посещения - дом ювелиров с историей ювелирного дела Красносельского района. Это особая форма производственных отношений. Подворье, дом, в котором семья жила, баня, где работали. Чтобы люди понимали, с чего все начиналось. Сейчас люди приезжают, интересуются этим", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20250722/nrav-2030722674.html

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костромская область, россия, сергей ситников