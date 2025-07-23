https://ria.ru/20250723/yaponiya-2030753644.html

Премьер Японии решил уйти в отставку, передает Reuters

Премьер Японии решил уйти в отставку, передает Reuters - РИА Новости, 23.07.2025

Премьер Японии решил уйти в отставку, передает Reuters

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба принял решение уйти в отставку, передает агентство Reuters. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T05:53:00+03:00

2025-07-23T05:53:00+03:00

2025-07-23T10:32:00+03:00

в мире

япония

сигэру исиба

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба принял решение уйти в отставку, передает агентство Reuters."Исиба объявит об отставке до конца августа", — говорится в сообщении.По данным газеты "Ёмиури", с соответствующим заявлением глава правительства выступит уже в этом месяце.Провал на голосованииВ воскресенье прошли выборы в верхнюю палату парламента страны. По их результатам правящая коалиция лишилась большинства, получив только 122 мест из 248.Оппозиция, напротив, значительно увеличила присутствие в верхней палате, добившись 126 мандатов.Таким образом, после провала на выборах и в нижнюю палату и утраты там большинства осенью прошлого года правящей коалиции придется договариваться и учитывать мнение оппозиционных партий.Несмотря на неудачу, ЛДП по-прежнему остается самой многочисленной партией в верхней палате: у нее 101 депутатский портфель с учетом тех мест, которые не переизбирались в этот раз. У главной оппозиционной силы Конституционно-демократической партии — 38 мест.

https://ria.ru/20250721/yaponiya-2030333842.html

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япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, сигэру исиба