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Премьер Японии решил уйти в отставку, передает Reuters - РИА Новости, 23.07.2025
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05:53 23.07.2025 (обновлено: 10:32 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/yaponiya-2030753644.html
Премьер Японии решил уйти в отставку, передает Reuters
Премьер Японии решил уйти в отставку, передает Reuters - РИА Новости, 23.07.2025
Премьер Японии решил уйти в отставку, передает Reuters
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба принял решение уйти в отставку, передает агентство Reuters. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T05:53:00+03:00
2025-07-23T10:32:00+03:00
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япония
сигэру исиба
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба принял решение уйти в отставку, передает агентство Reuters."Исиба объявит об отставке до конца августа", — говорится в сообщении.По данным газеты "Ёмиури", с соответствующим заявлением глава правительства выступит уже в этом месяце.Провал на голосованииВ воскресенье прошли выборы в верхнюю палату парламента страны. По их результатам правящая коалиция лишилась большинства, получив только 122 мест из 248.Оппозиция, напротив, значительно увеличила присутствие в верхней палате, добившись 126 мандатов.Таким образом, после провала на выборах и в нижнюю палату и утраты там большинства осенью прошлого года правящей коалиции придется договариваться и учитывать мнение оппозиционных партий.Несмотря на неудачу, ЛДП по-прежнему остается самой многочисленной партией в верхней палате: у нее 101 депутатский портфель с учетом тех мест, которые не переизбирались в этот раз. У главной оппозиционной силы Конституционно-демократической партии — 38 мест.
https://ria.ru/20250721/yaponiya-2030333842.html
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в мире, япония, сигэру исиба
В мире, Япония, Сигэру Исиба
Премьер Японии решил уйти в отставку, передает Reuters

Reuters: премьер Японии Исиба принял решение уйти в отставку до конца августа

© Getty Images / Anadolu/Philip FongПремьер-министр Японии Сигэру Исиба во время пресс-конференции в Токио
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба во время пресс-конференции в Токио - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Getty Images / Anadolu/Philip Fong
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба во время пресс-конференции в Токио
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба принял решение уйти в отставку, передает агентство Reuters.
"Исиба объявит об отставке до конца августа", — говорится в сообщении.
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По данным газеты "Ёмиури", с соответствующим заявлением глава правительства выступит уже в этом месяце.

Провал на голосовании

В воскресенье прошли выборы в верхнюю палату парламента страны. По их результатам правящая коалиция лишилась большинства, получив только 122 мест из 248.
Оппозиция, напротив, значительно увеличила присутствие в верхней палате, добившись 126 мандатов.
Таким образом, после провала на выборах и в нижнюю палату и утраты там большинства осенью прошлого года правящей коалиции придется договариваться и учитывать мнение оппозиционных партий.

Между тем Исиба утверждал, что не собирается подавать в отставку, переформировывать правительство или расширять коалицию.

Несмотря на неудачу, ЛДП по-прежнему остается самой многочисленной партией в верхней палате: у нее 101 депутатский портфель с учетом тех мест, которые не переизбирались в этот раз. У главной оппозиционной силы Конституционно-демократической партии — 38 мест.
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В миреЯпонияСигэру Исиба
 
 
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