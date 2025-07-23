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Николаев дал наставления двум участникам кадровой программы "Время героев" - РИА Новости, 23.07.2025
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Республика Саха (Якутия)
 
14:39 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/yakutiya-2030849590.html
Николаев дал наставления двум участникам кадровой программы "Время героев"
Николаев дал наставления двум участникам кадровой программы "Время героев" - РИА Новости, 23.07.2025
Николаев дал наставления двум участникам кадровой программы "Время героев"
Глава Якутии дал наставления двум участникам кадровой программы "Время героев", на встрече обсудили прохождение практики в исполнительных органах... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T14:39:00+03:00
2025-07-23T14:39:00+03:00
республика саха (якутия)
айсен николаев
россия
республика саха (якутия)
программа "время героев"
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ЯКУТСК, 23 июл - РИА Новости. Глава Якутии дал наставления двум участникам кадровой программы "Время героев", на встрече обсудили прохождение практики в исполнительных органах государственной власти, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Айсен Николаев 23 июля, в среду, встретился с Героями Российской Федерации Николаем Соболевым и Дмитрием Куценко - участниками второго потока федеральной кадровой программы "Время героев". Глава Якутии является их наставником. Николаев обсудил с курсантами новый этап учебной программы, вопросы прохождения модуля практической подготовки в исполнительных органах государственной власти Якутии", - рассказали в пресс-службе. Как отметил руководитель региона, программа "Время героев" уже доказала свою значимость. Президент России поручил создать её для того, чтобы люди, проявившие мужество на поле боя, стали опорой государства. "Наши отважные воины, прошедшие через тяжёлые испытания, уверенно осваивают новую для себя профессию - быть государственным управленцем. Надёжным, честным, патриотичным. Я горжусь, что помогаю им на этом пути",- приводятся слова Николаева. По словам Соболева, обучение проходит интенсивно. "Колоссальный опыт главы Якутии Айсена Николаева, который согласился стать нашим наставником, дает нам возможность получить большие знания в области государственного управления", – подчеркнул Герой России. В свою очередь Куценко сказал, что встречи с наставником помогают обрести им новые навыки работы с людьми и дают знания в сфере патриотического воспитания. "На встрече обсудили ход и план стажировки, договорились о регулярных встречах для проработки идей", - добавили в пресс-службе. Ранее сообщалось о том, что в феврале в Якутии по аналогии с федеральной программой стартовала кадровая программа для участников спецоперации "Якутия - Земля героев", с июня началось обучение для первых бойцов. 25 участников специальной военной операции прошли конкурсный отбор и успешно осваивают интенсивный курс обучения. Участник программы "Время героев", Герой России Игорь Юргин возглавил министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии. Позже якутянин продолжил профессиональную деятельность в министерстве просвещения Российской Федерации.
https://ria.ru/20250620/most-2024091514.html
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айсен николаев, россия, республика саха (якутия), программа "время героев"
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Россия, Республика Саха (Якутия), Программа "Время героев"
Николаев дал наставления двум участникам кадровой программы "Время героев"

Глава Якутии дал наставления двум участникам кадровой программы "Время героев"

© Фото предоставлено пресс-службой Главы и Правительства Республики Саха (Якутии)Глава Якутии Айсен Николаев и участники кадровой программы "Время героев"
Глава Якутии Айсен Николаев и участники кадровой программы Время героев - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Главы и Правительства Республики Саха (Якутии)
Глава Якутии Айсен Николаев и участники кадровой программы "Время героев"
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ЯКУТСК, 23 июл - РИА Новости. Глава Якутии дал наставления двум участникам кадровой программы "Время героев", на встрече обсудили прохождение практики в исполнительных органах государственной власти, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Айсен Николаев 23 июля, в среду, встретился с Героями Российской Федерации Николаем Соболевым и Дмитрием Куценко - участниками второго потока федеральной кадровой программы "Время героев". Глава Якутии является их наставником. Николаев обсудил с курсантами новый этап учебной программы, вопросы прохождения модуля практической подготовки в исполнительных органах государственной власти Якутии", - рассказали в пресс-службе.
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Как отметил руководитель региона, программа "Время героев" уже доказала свою значимость. Президент России поручил создать её для того, чтобы люди, проявившие мужество на поле боя, стали опорой государства. "Наши отважные воины, прошедшие через тяжёлые испытания, уверенно осваивают новую для себя профессию - быть государственным управленцем. Надёжным, честным, патриотичным. Я горжусь, что помогаю им на этом пути",- приводятся слова Николаева.
По словам Соболева, обучение проходит интенсивно. "Колоссальный опыт главы Якутии Айсена Николаева, который согласился стать нашим наставником, дает нам возможность получить большие знания в области государственного управления", – подчеркнул Герой России.
В свою очередь Куценко сказал, что встречи с наставником помогают обрести им новые навыки работы с людьми и дают знания в сфере патриотического воспитания.
"На встрече обсудили ход и план стажировки, договорились о регулярных встречах для проработки идей", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о том, что в феврале в Якутии по аналогии с федеральной программой стартовала кадровая программа для участников спецоперации "Якутия - Земля героев", с июня началось обучение для первых бойцов. 25 участников специальной военной операции прошли конкурсный отбор и успешно осваивают интенсивный курс обучения.
Участник программы "Время героев", Герой России Игорь Юргин возглавил министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии. Позже якутянин продолжил профессиональную деятельность в министерстве просвещения Российской Федерации.
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Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевРоссияРеспублика Саха (Якутия)Программа "Время героев"
 
 
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