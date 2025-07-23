https://ria.ru/20250723/yakutiya-2030746787.html

Жители 13 районов Якутии подключились к мониторингу стерхов

Жители 13 районов Якутии подключились к мониторингу стерхов - РИА Новости, 23.07.2025

Жители 13 районов Якутии подключились к мониторингу стерхов

Жители 13 районов Якутии подключились к мониторингу в рамках международного орнитологического проекта по сохранению краснокнижного стерха, который гнездится... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T03:35:00+03:00

2025-07-23T03:35:00+03:00

2025-07-23T03:35:00+03:00

россия

алдан

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 23 июл - РИА Новости. Жители 13 районов Якутии подключились к мониторингу в рамках международного орнитологического проекта по сохранению краснокнижного стерха, который гнездится только в России, на территории Яно-Колымской низменности в Якутии, сообщила РИА Новости главный специалист отдела туризма, рекреации и экопросвещения Дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков республики Светлана Слепцова. По ее словам, проект "Полет стерха" был анонсирован в 2024 году на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Этот международный орнитологический проект реализуется на среднем Алдане в Якутии, где находится региональная особо охраняемая природная территория - ресурсный резерват "Куолума-Чаппанда". "Эта местность уникальна тем, что именно здесь проходит массовая миграция стерхов: 90% этих птиц пролетают через село Охотский-Перевоз, что напротив ресурсного резервата. Как признаются жители села, каждую весну и осень над рекой Алдан они наблюдают пролет белых журавлей восточной популяции, и на протяжении многих лет мы от них получаем сообщения о том, что такого-то числа они пролетели, в какое время и сколько. В рамках проекта мы запустили народный мониторинг, весенний этап проекта охватил 13 районов Якутии, участники зафиксировали свыше 800 стерхов в процессе их миграции к местам гнездования", - сказала Слепцова агентству в рамках школы экологической журналистики "Живая тайга - 2025". Она отметила, что, в отличие от осенних перелетов, весенняя миграция не отличается массовостью - птицы спешат к местам размножения, поэтому весной каждая встреча с ними становится особенным событием. Специалисты Дирекции разработали анкеты для удобства местных жителей, которые заполняют их и отправляют через мессенджеры, по почте, через госинспекторов ООПТ. Слепцова уточнила, что местные жители охотно поддержали орнитологический проект. "Одним из ключевых этапов проекта станет создание экологической тропы на территории ресурсного резервата "Куолума-Чаппанда" на реке Алдан, специалистами в настоящее время проведена трассировка маршрута. Также в этом году здесь появится новый кордон: строители доставили все необходимые материалы и приступили к работе", - рассказала собеседница. Она добавила, что параллельно на противоположном берегу реки в селе Охотский-Перевоз началось строительство визит-центра. "Эти объекты станут первым этапом создания международной орнитологической обсерватории под открытым небом - уникальной площадки для изучения мигрирующих птиц", - отметила специалист. Слепцова добавила, что в настоящее время практически все стерхи относятся к восточной популяции, гнездящейся в тундровой части Якутии, - единственной, сохранившейся в естественном состоянии. Это около 7 тысяч особей. "Из трех известных в мире популяций есть еще и западная популяция белых журавлей в ЯНАО, численность которой поддерживается реинтордуцируемыми особями и оценивается в 10-20 особей", - отметила Слепцова. Стерхи зимуют в Китае. В период сезонных миграций эта птица встречается во многих районах Восточной Якутии, но гнездится только в Яно-Колымской низменности. В Якутии в пределах гнездового ареала и на путях миграций охрана стерха ведется на 19 особо охраняемых природных территориях. Возвращаясь в Россию, птицы преодолевают около 6 тысяч километров, добавила специалист. В 2024 году глава Якутии Айсен Николаев заявил на ВЭФ о необходимости объединения усилий мирового сообщества в сохранении стерха - редкого вида птицы, занесенного в Красную книгу. Он анонсировал запуск проекта по созданию в селе Охотский-Перевоз международной орнитологической обсерватории "Полет Стерха". По его словам, инициатива объединит туризм, науку, креативные индустрии - кино и фото, цифровые технологии - цифровой мониторинг и онлайн-трансляции перелетов, а также народы, участвующие в этой работе. Школа экологической журналистики "Живая тайга" проходит с 2007 года для победителей и лауреатов одноименного дальневосточного конкурса, который организует межрегиональный экологический пресс-клуб "Последняя среда" при поддержке общественных, государственных природоохранных организаций и бизнеса. Целью конкурса является привлечение через СМИ внимания к сохранению уникальной природы Дальнего Востока России. В этом году он состоялся при поддержке Фонда президентских грантов и Всероссийского общества охраны природы.

https://ria.ru/20191220/1562586462.html

https://ria.ru/20250613/jakutija-2022664741.html

https://ria.ru/20161125/1482185896.html

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Дарья Буймова

россия, алдан, владивосток, айсен николаев, фонд президентских грантов, всероссийское общество охраны природы, общество