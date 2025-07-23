В Приамурье арестовали четверых сотрудников "Транснефти"
Сотрудников Транснефти в Приамурье обвинили в получении взяток по госконтрактам
© Фото : Следственное управление СК России по Амурской области/TelegramЗадержание четверых сотрудников "Транснефти" в Приамурье, обвиняемых в получении взяток при выполнении госконтрактов на ремонт техники
Задержание четверых сотрудников "Транснефти" в Приамурье, обвиняемых в получении взяток при выполнении госконтрактов на ремонт техники
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июл - РИА Новости. Благовещенский горсуд заключил под стражу четверых сотрудников "Транснефти" в Приамурье по обвинению в получении взяток при выполнении госконтрактов на ремонт техники, сообщает региональный СУСК.
"Четверым должностным лицам организации с государственным участием, занимающейся транспортировкой нефтепродуктов, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а, в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере), части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Как уточнили в объединенной пресс-службе судов Амурской области, по данным следствия, сотрудники филиала ООО "Транснефть - Дальний Восток" (РНУ "Белогорск") получили взятки за беспрепятственное согласование ремонтных работ техники. Общая сумма составила два миллиона рублей. Как считает следствие, они действовали по предварительному сговору, группой лиц, из корыстных мотивов. Фигурантам дела грозит длительное лишение свободы.
"Благовещенский городской суд заключил под стражу Бурдуковского и Цыпленкова на два месяца, Швагрука на 1 месяц 27 суток и Полещука на 1 месяц 24 сутки", - сообщили в суде.