https://ria.ru/20250723/vzyatki-2030756305.html

В Приамурье арестовали четверых сотрудников "Транснефти"

В Приамурье арестовали четверых сотрудников "Транснефти" - РИА Новости, 23.07.2025

В Приамурье арестовали четверых сотрудников "Транснефти"

Благовещенский горсуд заключил под стражу четверых сотрудников "Транснефти" в Приамурье по обвинению в получении взяток при выполнении госконтрактов на ремонт... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T06:50:00+03:00

2025-07-23T06:50:00+03:00

2025-07-23T10:24:00+03:00

происшествия

россия

амурская область

транснефть

благовещенский городской суд

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июл - РИА Новости. Благовещенский горсуд заключил под стражу четверых сотрудников "Транснефти" в Приамурье по обвинению в получении взяток при выполнении госконтрактов на ремонт техники, сообщает региональный СУСК. "Четверым должностным лицам организации с государственным участием, занимающейся транспортировкой нефтепродуктов, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а, в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере), части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении регионального СУСК. Как уточнили в объединенной пресс-службе судов Амурской области, по данным следствия, сотрудники филиала ООО "Транснефть - Дальний Восток" (РНУ "Белогорск") получили взятки за беспрепятственное согласование ремонтных работ техники. Общая сумма составила два миллиона рублей. Как считает следствие, они действовали по предварительному сговору, группой лиц, из корыстных мотивов. Фигурантам дела грозит длительное лишение свободы. "Благовещенский городской суд заключил под стражу Бурдуковского и Цыпленкова на два месяца, Швагрука на 1 месяц 27 суток и Полещука на 1 месяц 24 сутки", - сообщили в суде.

https://ria.ru/20250722/vzyatka-2030606335.html

https://ria.ru/20250718/sud-2029996070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, амурская область, транснефть, благовещенский городской суд