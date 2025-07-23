https://ria.ru/20250723/vzyatka-2030774276.html

Главреду Baza предъявили обвинение в даче взятки, сообщил источник

Главреду Baza предъявили обвинение в даче взятки, сообщил источник - РИА Новости, 23.07.2025

Главреду Baza предъявили обвинение в даче взятки, сообщил источник

Главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову предъявили обвинение по статье о даче взятки, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T09:56:00+03:00

2025-07-23T09:56:00+03:00

2025-07-23T11:11:00+03:00

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происшествия

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову предъявили обвинение по статье о даче взятки, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Предъявлено обвинение по части 4 статьи 291 УК России", — сказал собеседник агентства.Из этого следует, что Трифонову вменяют дачу взятки должностному лицу. Адвокат Трифонова Алексей Михальчик эту информацию РИА Новости подтвердил, от иных комментариев воздержался.Во вторник полиция пришла с обысками в офис Baza, где изымала компьютеры и документы, и в квартиру главреда издания Трифонова. Его доставили на допрос по уголовному делу о превышении должностных полномочий. В правоохранительных органах уточняли, что его завели на полицейских. Как передавал корреспондент РИА Новости, силовики вынесли из редакции несколько коробок и мешков с документацией.По заявлению адвоката, пятерых сотрудников Baza, в том числе главного редактора, задержали. Позднее он уточнил, что двоих журналистов освободили, к остальным пустили одного из защитников.По этому делу также задержали троих полицейских в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Предположительно, они передавали информацию каналу.

https://ria.ru/20250723/ekaterinburg-2030774056.html

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