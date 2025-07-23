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Главреду Baza предъявили обвинение в даче взятки, сообщил источник - РИА Новости, 23.07.2025
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09:56 23.07.2025 (обновлено: 11:11 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/vzyatka-2030774276.html
Главреду Baza предъявили обвинение в даче взятки, сообщил источник
Главреду Baza предъявили обвинение в даче взятки, сообщил источник - РИА Новости, 23.07.2025
Главреду Baza предъявили обвинение в даче взятки, сообщил источник
Главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову предъявили обвинение по статье о даче взятки, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T09:56:00+03:00
2025-07-23T11:11:00+03:00
обыски в офисе telegram-канала baza
telegram-канал baza
глеб трифонов
алексей михальчик
происшествия
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову предъявили обвинение по статье о даче взятки, сообщил РИА Новости осведомленный источник.&quot;Предъявлено обвинение по части 4 статьи 291 УК России&quot;, — сказал собеседник агентства.Из этого следует, что Трифонову вменяют дачу взятки должностному лицу. Адвокат Трифонова Алексей Михальчик эту информацию РИА Новости подтвердил, от иных комментариев воздержался.Во вторник полиция пришла с обысками в офис Baza, где изымала компьютеры и документы, и в квартиру главреда издания Трифонова. Его доставили на допрос по уголовному делу о превышении должностных полномочий. В правоохранительных органах уточняли, что его завели на полицейских. Как передавал корреспондент РИА Новости, силовики вынесли из редакции несколько коробок и мешков с документацией.По заявлению адвоката, пятерых сотрудников Baza, в том числе главного редактора, задержали. Позднее он уточнил, что двоих журналистов освободили, к остальным пустили одного из защитников.По этому делу также задержали троих полицейских в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Предположительно, они передавали информацию каналу.
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обыски в офисе telegram-канала baza, telegram-канал baza, глеб трифонов, алексей михальчик, происшествия
Обыски в офисе Telegram-канала Baza, Telegram-канал Baza, Глеб Трифонов, Алексей Михальчик, Происшествия
Главреду Baza предъявили обвинение в даче взятки, сообщил источник

Главреду Baza Трифонову предъявили обвинение по статье о даче взятки

© Фото : @gtrifonovГлеб Трифонов
Глеб Трифонов - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Фото : @gtrifonov
Глеб Трифонов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову предъявили обвинение по статье о даче взятки, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
«

"Предъявлено обвинение по части 4 статьи 291 УК России", — сказал собеседник агентства.

Из этого следует, что Трифонову вменяют дачу взятки должностному лицу. Адвокат Трифонова Алексей Михальчик эту информацию РИА Новости подтвердил, от иных комментариев воздержался.
Во вторник полиция пришла с обысками в офис Baza, где изымала компьютеры и документы, и в квартиру главреда издания Трифонова. Его доставили на допрос по уголовному делу о превышении должностных полномочий. В правоохранительных органах уточняли, что его завели на полицейских. Как передавал корреспондент РИА Новости, силовики вынесли из редакции несколько коробок и мешков с документацией.
По заявлению адвоката, пятерых сотрудников Baza, в том числе главного редактора, задержали. Позднее он уточнил, что двоих журналистов освободили, к остальным пустили одного из защитников.
По этому делу также задержали троих полицейских в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Предположительно, они передавали информацию каналу.
Здание уральской редакции информационного интернет-агентства URA.RU в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
URA.RU сообщило о задержании в Екатеринбурге редактора издания
09:54
 
Обыски в офисе Telegram-канала BazaTelegram-канал BazaГлеб ТрифоновАлексей МихальчикПроисшествия
 
 
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