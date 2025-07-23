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В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 23.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:31 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/vzryvy-2030794231.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 23.07.2025
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы раздаются в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T11:31:00+03:00
2025-07-23T11:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Взрывы раздаются в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, херсон, херсонская область , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
В Херсоне прогремели взрывы

Взрывы раздаются в подконтрольном ВСУ городе Херсоне

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Взрывы раздаются в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонХерсонская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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