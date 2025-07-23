https://ria.ru/20250723/vsu--2030800802.html
ВСУ потеряли до 165 военных в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли до 165 военных в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 23.07.2025
ВСУ потеряли до 165 военных в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:10:00+03:00
2025-07-23T12:10:00+03:00
2025-07-23T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007992283_0:92:3113:1843_1920x0_80_0_0_74e3743b6341684005462d44399f7a3a.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Ястребиное, Храповщина, Рыжевка, Хотень и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Великий Бурлук и Гарбузы Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, семь автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007992283_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0c24faa111012e71ab8fa6d8fa87a5b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сумская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сумская область
ВСУ потеряли до 165 военных в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли до 165 военных в зоне действий группировки "Север" за сутки