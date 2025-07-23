https://ria.ru/20250723/vsu--2030800802.html

ВСУ потеряли до 165 военных в зоне действий "Севера" за сутки

ВСУ потеряли до 165 военных в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 23.07.2025

ВСУ потеряли до 165 военных в зоне действий "Севера" за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T12:10:00+03:00

2025-07-23T12:10:00+03:00

2025-07-23T12:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

харьковская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

сумская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007992283_0:92:3113:1843_1920x0_80_0_0_74e3743b6341684005462d44399f7a3a.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Ястребиное, Храповщина, Рыжевка, Хотень и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Великий Бурлук и Гарбузы Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, семь автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сумская область