https://ria.ru/20250723/voz-2030916328.html

ВОЗ анализирует кадры с телами в больнице Сувейда

ВОЗ анализирует кадры с телами в больнице Сувейда - РИА Новости, 23.07.2025

ВОЗ анализирует кадры с телами в больнице Сувейда

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) анализирует "очень тревожные" видео с телами в больнице Сувейды, результаты должны быть известны через несколько... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T18:10:00+03:00

2025-07-23T18:10:00+03:00

2025-07-23T18:10:00+03:00

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воз

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ЖЕНЕВА, 23 июл – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) анализирует "очень тревожные" видео с телами в больнице Сувейды, результаты должны быть известны через несколько дней, ответил на вопрос РИА Новости на брифинге исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Чикве Ихеквеазу. На прошлой неделе в социальных сетях были опубликованы кадры, предположительно снятые в больнице Сувейды, на которых видно, как вооруженные боевики на месте снимают на видео десятки тел. "Эти снимки очень тревожат, они есть и у нас. В настоящее время наши коллеги анализируют эти сообщения и получают подробную информацию. У нас очень четкий процесс подтверждения нападений на здравоохранение, и этот процесс сейчас идёт, поэтому подробности мы узнаем в ближайшие несколько дней", - сказал он. Тринадцатого июля июля появились сообщения о нападении вооруженных бандформирований на друзские поселения в провинции Сувейда на юге Сирии. Для защиты мирного населения в бой вступили друзские отряды самообороны. Во вторник, 15 июля, Дамаск объявил о вводе войск и сил МВД в пострадавшие районы. Целью операции назвали зачистку от незаконных формирований. По данным, приведенным сирийским телеканалом Syria TV, в результате боестолкновений в Сувейде погибли более 558 человек, ранения получили 783 жителя, свыше 2 тысяч семей бежали в соседнюю провинцию Дераа. В свою очередь, правозащитники из неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека" сообщают, что число погибших в Сувейде превысило 1 тысячу человек.

https://ria.ru/20250723/voz-2030915032.html

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в мире, сирия, дамаск (город), воз