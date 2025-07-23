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ВОЗ анализирует кадры с телами в больнице Сувейда - РИА Новости, 23.07.2025
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18:10 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/voz-2030916328.html
ВОЗ анализирует кадры с телами в больнице Сувейда
ВОЗ анализирует кадры с телами в больнице Сувейда - РИА Новости, 23.07.2025
ВОЗ анализирует кадры с телами в больнице Сувейда
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) анализирует "очень тревожные" видео с телами в больнице Сувейды, результаты должны быть известны через несколько... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T18:10:00+03:00
2025-07-23T18:10:00+03:00
в мире
сирия
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воз
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ЖЕНЕВА, 23 июл – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) анализирует "очень тревожные" видео с телами в больнице Сувейды, результаты должны быть известны через несколько дней, ответил на вопрос РИА Новости на брифинге исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Чикве Ихеквеазу. На прошлой неделе в социальных сетях были опубликованы кадры, предположительно снятые в больнице Сувейды, на которых видно, как вооруженные боевики на месте снимают на видео десятки тел. "Эти снимки очень тревожат, они есть и у нас. В настоящее время наши коллеги анализируют эти сообщения и получают подробную информацию. У нас очень четкий процесс подтверждения нападений на здравоохранение, и этот процесс сейчас идёт, поэтому подробности мы узнаем в ближайшие несколько дней", - сказал он. Тринадцатого июля июля появились сообщения о нападении вооруженных бандформирований на друзские поселения в провинции Сувейда на юге Сирии. Для защиты мирного населения в бой вступили друзские отряды самообороны. Во вторник, 15 июля, Дамаск объявил о вводе войск и сил МВД в пострадавшие районы. Целью операции назвали зачистку от незаконных формирований. По данным, приведенным сирийским телеканалом Syria TV, в результате боестолкновений в Сувейде погибли более 558 человек, ранения получили 783 жителя, свыше 2 тысяч семей бежали в соседнюю провинцию Дераа. В свою очередь, правозащитники из неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека" сообщают, что число погибших в Сувейде превысило 1 тысячу человек.
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в мире, сирия, дамаск (город), воз
В мире, Сирия, Дамаск (город), ВОЗ
ВОЗ анализирует кадры с телами в больнице Сувейда

Ихеквеазу: ВОЗ анализирует видео с телами в больнице в сирийском Сувейде

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 23 июл – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) анализирует "очень тревожные" видео с телами в больнице Сувейды, результаты должны быть известны через несколько дней, ответил на вопрос РИА Новости на брифинге исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Чикве Ихеквеазу.
На прошлой неделе в социальных сетях были опубликованы кадры, предположительно снятые в больнице Сувейды, на которых видно, как вооруженные боевики на месте снимают на видео десятки тел.
"Эти снимки очень тревожат, они есть и у нас. В настоящее время наши коллеги анализируют эти сообщения и получают подробную информацию. У нас очень четкий процесс подтверждения нападений на здравоохранение, и этот процесс сейчас идёт, поэтому подробности мы узнаем в ближайшие несколько дней", - сказал он.
Тринадцатого июля июля появились сообщения о нападении вооруженных бандформирований на друзские поселения в провинции Сувейда на юге Сирии. Для защиты мирного населения в бой вступили друзские отряды самообороны. Во вторник, 15 июля, Дамаск объявил о вводе войск и сил МВД в пострадавшие районы. Целью операции назвали зачистку от незаконных формирований. По данным, приведенным сирийским телеканалом Syria TV, в результате боестолкновений в Сувейде погибли более 558 человек, ранения получили 783 жителя, свыше 2 тысяч семей бежали в соседнюю провинцию Дераа. В свою очередь, правозащитники из неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека" сообщают, что число погибших в Сувейде превысило 1 тысячу человек.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
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