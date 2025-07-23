https://ria.ru/20250723/voyna-2030829861.html

Госдума приняла 12 законов о сохранении правды о ВОВ с 2021 года

Госдума приняла 12 законов о сохранении правды о ВОВ с 2021 года - РИА Новости, 23.07.2025

Госдума приняла 12 законов о сохранении правды о ВОВ с 2021 года

Госдума с 2021 года приняла 12 законов, направленных на сохранение правды о событиях Великой Отечественной войны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T13:26:00+03:00

2025-07-23T13:26:00+03:00

2025-07-23T13:26:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума с 2021 года приняла 12 законов, направленных на сохранение правды о событиях Великой Отечественной войны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Для нас 2025 год особый, это год 80-летия Победы... Начиная с 2021 года мы приняли 12 федеральных законов, направленных на сохранение правды о событиях Великой Отечественной войны", - сказал Володин на завершающем пленарном заседании Госдумы в период весенней сессии.

https://ria.ru/20250723/gosduma--2030820953.html

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вячеслав володин, госдума рф