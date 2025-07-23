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Госдума приняла 12 законов о сохранении правды о ВОВ с 2021 года - РИА Новости, 23.07.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:26 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/voyna-2030829861.html
Госдума приняла 12 законов о сохранении правды о ВОВ с 2021 года
Госдума приняла 12 законов о сохранении правды о ВОВ с 2021 года - РИА Новости, 23.07.2025
Госдума приняла 12 законов о сохранении правды о ВОВ с 2021 года
Госдума с 2021 года приняла 12 законов, направленных на сохранение правды о событиях Великой Отечественной войны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T13:26:00+03:00
2025-07-23T13:26:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума с 2021 года приняла 12 законов, направленных на сохранение правды о событиях Великой Отечественной войны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Для нас 2025 год особый, это год 80-летия Победы... Начиная с 2021 года мы приняли 12 федеральных законов, направленных на сохранение правды о событиях Великой Отечественной войны", - сказал Володин на завершающем пленарном заседании Госдумы в период весенней сессии.
https://ria.ru/20250723/gosduma--2030820953.html
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вячеслав володин, госдума рф
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума приняла 12 законов о сохранении правды о ВОВ с 2021 года

Володин: ГД с 2021 года приняла 12 законов о сохранении правды о ВОВ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума с 2021 года приняла 12 законов, направленных на сохранение правды о событиях Великой Отечественной войны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Для нас 2025 год особый, это год 80-летия Победы... Начиная с 2021 года мы приняли 12 федеральных законов, направленных на сохранение правды о событиях Великой Отечественной войны", - сказал Володин на завершающем пленарном заседании Госдумы в период весенней сессии.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Госдума завершила весеннюю сессию
12:58
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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