https://ria.ru/20250723/volodin-2030990161.html

Володин призвал держать на контроле защиту россиян от мошенников

Володин призвал держать на контроле защиту россиян от мошенников - РИА Новости, 23.07.2025

Володин призвал держать на контроле защиту россиян от мошенников

Депутаты Госдумы считают, что на отдельном контроле нужно держать вопрос защиты россиян от мошенников, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T21:14:00+03:00

2025-07-23T21:14:00+03:00

2025-07-23T21:14:00+03:00

общество

россия

вячеслав володин

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы считают, что на отдельном контроле нужно держать вопрос защиты россиян от мошенников, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Также считаем, что надо держать на отдельном контроле вопрос, связанный с защитой людей от мошенников. Потому что развиваются технологии. Вы об этом постоянно говорите и обращаете наше внимание, правительства. Поэтому мы в этой части делаем всё для того, чтобы выполнить поручение президента и защитить наших граждан", - сказал Володин.

https://ria.ru/20250417/gosduma-2011749460.html

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общество, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф